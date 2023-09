Trzy uczelnie: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Akademia Łomżyńska będą analizować szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyniki mają służyć m.in. lepszemu dostosowaniu ich oferty do potrzeb rynku pracy. MEiN przyznało na ten cel 21,5 mln zł.

Pieniądze na ten cel samorząd województwa podlaskiego pozyskał z ministerstwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy; koordynatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy. We wtorek w urzędzie marszałkowskim podpisano porozumienia z uczelniami dotyczące tego projektu.

Jak mówił przed podpisaniem porozumień marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, umowy dotyczą wsparcia i doradztwa dla rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. "Są to środki, które mają być przeznaczone na badania, na analizy, na różnego rodzaju ekspertyzy tak, żeby można było jak najefektywniej wykorzystać środki w ramach nowej perspektywy finansowej" - mówił. Dodał, że chodzi o środki z programów centralnych jak i z programu regionalnego.

"To dobra wiadomość dla gospodarki województwa podlaskiego, bo bez szkolnictwa wyższego, bez szkolnictwa zawodowego szczebla średniego trudno jest to zrobić i cieszymy się, jako samorząd województwa, że tak znamienite uczelnie białostockie i (...) łomżyńska będzie nam w tym pomagała" - mówił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Urszula Jabłońska powiedziała, że Podlaskie jest jednym z czterech województw, które przy tym projekcie zdecydowało się zaprosić partnerów do tego projektu - uczelnie z regionu. Wymieniła, że w ramach projektu ma powstać w sumie 36 analiz i 18 badań. Wyjaśniła, że opracowania mają przede wszystkim dotyczyć badania jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych, szkół zawodowych, branżowych, czy też techników w celu - jak mówiła - "dostosowania do potrzeb naszych podlaskich pracodawców i potrzeb mieszkańców województwa podlaskiego jako pracowników". Dodała, że badania i analizy, które powstaną do połowy 2026 roku, będą dostępne bezpłatnie, aby wykorzystywać je do pozyskania funduszy.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski mówił, że uczelnia jest bardzo zainteresowana tym, aby rozwijać szkolnictwo średnie, bo - jak przypomniał - absolwenci tych szkół trafiają na UwB. "Będziemy mogli bardziej kompatybilnie spojrzeć na to, co się dzieje na tym rynku szkół średnich, jak wygląda szkolnictwo zawodowe, ale również będziemy patrzeć na to, pod jakim kątem my możemy dostosować się do tego, żeby tym młodym ludziom, po zakończeniu szkoły średniej, zaoferować chociażby inne kierunki studiów czy możliwości szkoleń" - mówił rektor.

Prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej prof. Jarosław Szusta mówił, że specjaliści z uczelni przeanalizują wojewódzki rynek pracy a także potrzeby regionalnych przedsiębiorców, a na podstawie tych danych uczelnia postara się modyfikować istniejące programy studiów tak, żeby - jak podkreślił - "dostosować nowego absolwenta do zmieniających się warunków pracy". Zaznaczył też, że na podstawie zebranych danych, PB opracuje nowe programy studiów, przygotuje też dostosowaną do potrzeb ofertę edukacyjną np. w postaci studiów podyplomowych, a także stworzy ofertę dla osób, które chcą się przebranżowić czy chcą zdobyć nowe umiejętności

Prof. Dariusz Surowik, rektor Akademii Łomżyńskiej, zwrócił uwagę, że łomżyńska uczelnia, która jest uczelnią zawodową, jest bardzo dobrze przygotowana do tego, żeby te analizy rynku kształcenia zawodowego poprowadzić właśnie z punktu widzenia uczelni zawodowej i uczelni, która kształci praktycznie. Wyraził nadzieję, że powstałe w ramach projektu analizy i badania pozwolą, by kształcenie zawodowe w regionie było - jak podkreślił - "na lepszym poziomie".

Projekt realizowany jest od września do połowy 2026 roku.