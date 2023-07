Promocji programu świadczeń dla rodzin z dziećmi "Rodzina 800 plus" mają służyć specjalne pikniki, które odbędą się w kilku miejscach w Podlaskiem. Pierwszy z nich zaplanowano w niedzielę w Supraślu – poinformowano w czwartek na konferencji prasowej.

Konferencja odbyła się przy parku w Supraślu, w którym w niedzielę ma odbyć się piknik. Uczestnicy zapraszali rodziny z dziećmi, dla których przygotowano wiele atrakcji.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski mówił, że to pierwszy piknik w regionie, podczas którego zainteresowani mogą się zapoznać ze szczegółami programu świadczeń wychowawczych "Rodzina 800 plus", ruszającego od stycznia 2024 r. Powiedział, że będzie to okazja do podsumowania programu w wersji 500 plus, rozpowszechnienia 800 plus, a jednocześnie do spędzenia czasu w gronie rodziny.

Paszkowski przypomniał, że z programu 500 plus w powiecie białostockim korzysta blisko 30 tys. dzieci. W latach 2022-2023 przeznaczono na ich wsparcie ok. 100 mln zł. W Białymstoku z tego wsparcia korzysta ponad 50 tys. dzieci, na co w latach w latach 2022-2023 przeznaczono ok. 160 mln zł.

Podsumował też, że od 2016 r. w woj. podlaskim do rodzin w ramach 500 plus trafiło ok. 6 mld zł. Dodał, że program ma nie tylko poprawić sytuację rodzin i dzieci, ale wpływa też na rozwój społeczno-gospodarczy.

Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski podkreślił, że PiS postawiło na wsparcie rodzin, czego symbolem - jak mówił - jest program "Rodzina 500 plus". "To program, który miał pozwolić rodzinom na spokojne wychowywanie, opiekowanie się dziećmi tak, aby kwestie finansowe nie ważyły na wychowaniu dzieci. Chcieliśmy doprowadzić do tego, aby młodzi ludzie chętniej decydowali się na zakładanie rodzin, na posiadanie dzieci, ale także na wsparcie finansowe, bo wychowanie dzieci kosztuje" - mówił Piontkowski.

Przypomniał, że program 500 plus rocznie kosztuje ok. 40 mld zł. Wyjaśnił, że ze względu na inflację zdecydowano się podnieść to świadczenie do 800 zł, ale - jak podkreślił - nie można było tego wprowadzić "z dnia na dzień, bo są to znaczne dodatkowe koszty". Jak mówił, z szacunków wynika, że łączny koszt nowego programu wyniesie rocznie ok. 70 mld zł.

Piontkowski zaznaczył, że program wspiera nie tylko rodziny, ale też polską gospodarkę. Wskazał, że wpływa na zwiększenie obrotów, a także na wzrost PKB.

Obecny na konferencji poseł Jarosław Zieliński wskazał, że z jego wyliczeń wynika, że pieniądze, które trafiają do gmin na cele społeczne są tak samo duże, jak na cele inwestycyjne, a często je przewyższają.

Pikniki to wspólna inicjatywa resortu rodziny i urzędów wojewódzkich. W Podlaskiem, oprócz niedzielnego pikniku, zaplanowano takie imprezy w Łomży, Suwałkach i w Czartajewie.