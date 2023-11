Ponad 20,6 tys. razy wypożyczane były w tym sezonie rowery miejskie w Łomży (Podlaskie) - poinformował we wtorek tamtejszy magistrat. W systemie, w którym jest sto rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych, zarejestrowanych jest 3,3 tys. użytkowników.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Łomżyńską Komunikację Rowerową (ŁoKeR) realizuje firma Nextbike Polska SA w ramach umowy, którą podpisała z władzami Łomży na lata 2022-2025. Wartość umowy przekracza 3 mln zł, z czego połowa przeznaczona jest na dostawę rowerów i wdrożenie systemu, a reszta - na jego obsługę.

W ubiegłorocznym sezonie, który w ramach ŁoKeR-a trwał od 7 lipca do końca października, w systemie rowerów miejskich w Łomży było zarejestrowanych blisko 1,2 tys. osób, a rowery wypożyczano ponad 9 tys. razy. Tegoroczny sezon trwał od początku maja do końca października. Odnotowano 20,6 tys. wypożyczeń.

Jazda tradycyjnym ŁoKeR-em przez pierwszy kwadrans była bezpłatna, natomiast korzystanie powyżej 15 minut do godziny to koszt 2 zł, a każda następna rozpoczęta godzina kosztowała 4 zł. W przypadku rowerów elektrycznych za przejazd do 15 minut trzeba było zapłacić 1 zł, od 16 do 60 minut 3 zł, zaś za każdą następną rozpoczętą godzinę kolejne 5 zł.

Rowery były dostępne na 15 stacjach. Jak podał łomżyński magistrat, niezmiennie najpopularniejsza była stacja w pobliżu boisk sportowych przy ul. Katyńskiej. Rowery chętnie wypożyczano również na Starym Rynku, a zwracano w pobliżu miejskiego dworca autobusowego. Z płatnych wypożyczeń do budżetu miasta trafiło ponad 86,7 tys. zł.

Największy w Podlaskiem system roweru miejskiego działa w stolicy tego regionu - Białymstoku. W tym roku (kwiecień-październik) odnotowano tam ponad 450 tys. wypożyczeń. BiKeR (Białostocka Komunikacja Rowerowa) to 55 stacji w Białymstoku oraz po dwie w Choroszczy, Juchnowcu Kościelnym i Supraślu, oraz trzy stacje w Wasilkowie.

Operatorem systemu również jest Nextbike Polska. Od 1 kwietnia 2023 do końca października 2025 r. obowiązuje podpisana z tym podmiotem umowa o wartości 9,5 mln zł.