W związku z przechodzącymi burzami i intensywnym deszczem odwołano spływ "500 kajaków", który w sobotę przed południem miał po raz 10. wystartować na rzece Bug w Drohiczynie (woj. podlaskie). W tym roku udział zgłosiło ok. 1000 osób.

Już od rana nad Drohiczynem przechodziły burze i intensywnie padało; ostatecznie organizatorzy - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników - imprezę odwołali ze względu na sytuację pogodową. Ogłosili to na miejscu i w mediach społecznościowych.

Dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Drohiczynie Rafał Siwek w wypowiedzi dla publicznego Radia Białystok podkreślił, że kluczowe było bezpieczeństwo uczestników. "Obserwowaliśmy różne pogodowe aplikacje i strony internetowe, dziś rano dostałem screen z jednej z aplikacji, gdzie pokazywano, że może padać dopiero ok. godz. 14. Ale były pierwsze opady, potem mocna burza, teraz znowu pada i musieliśmy podjąć tę trudną decyzję" - powiedział Siwek o odwołaniu spływu.

Dodał, że rozumie część osób, które mogą być rozczarowane taką decyzją, bo przyjechały z daleka. "Ale z pogodą nie wygramy i czasami trzeba podjąć taką trudną decyzję (...). Chcemy, żeby było bezpiecznie, dlatego taką decyzję podjęliśmy" - zaznaczył.

Spływ w Drohiczynie uważany jest za największą tego typu imprezę rekreacyjną w województwie podlaskim. Promuje aktywny wypoczynek i walory turystyczne regionu. Co roku startuje z plaży w Drohiczynie; pierwszego dnia jego uczestnicy płyną do Grannego, drugiego - z Grannego do Nura. W tegorocznej, 10. edycji miało wziąć udział ok. 1000 osób z kraju i zagranicy.

Organizatorzy zaznaczyli, że osoby, które zapisały się na drugą część spływu, zaplanowaną na niedzielę, będą mogły wystartować, jeśli pozwoli na to pogoda.

Pierwszy spływ "500 kajaków", wówczas jeszcze jednodniowy, odbył się w 2013 roku, gdy województwo podlaskie świętowało 500-lecie.

Historycznie Drohiczyn to pierwsza stolica tego województwa - według ustaleń historyków, pod koniec sierpnia 1513 roku, na mocy przywileju króla Zygmunta Starego, właśnie w tym mieście został powołany pierwszy wojewoda podlaski Iwan (Jan) Sapieha.