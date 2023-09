Pozwolenie na budowę obwodnicy Suchowoli na drodze krajowej 8 Białystok-Augustów wydał w środę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Obwodnica będzie miała 15 km długości, będzie w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Ma powstać w ciągu dwóch lat i być oddana do użytku w połowie 2025 r. Obwodnica pozwoli kierowcom jadącym na północ, np. do Suwałk, czy dalej na Litwę, ominąć nie tylko Suchowolę, ale także kilka innych miejscowości: Zagórze, Wysokie Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą.

Obwodnica zacznie się w miejscowości Kumiała, a zakończy między miejscowościami Głęboczyzna i Grymiaczki - poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Inwestycję zaprojektowała i ją zbuduje firma Budimex. Umowa w systemie projektuj i buduj była podpisana w 2021r. Wartość tej inwestycji to ok. 250 mln zł - przypomniał p. o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Norbert Wyrwich. Jeden pas ruchu ma mieć 3,5 m szerokości, szerokość pobocza to 2,5 m.

Wyrwich zaznaczył, że obwodnica Suchowoli jest zaprojektowana tak, aby w przyszłości była - po rozbudowie - elementem przyszłej trasy ekspresowej S8 Białystok-Augustów, ma być w pracach nad S8 wykorzystana, podobnie jak obwodnica Sztabina.

Białystok i Augustów mają być skomunikowane w przyszłości z trasą ekspresową S8, która została wpisana niedawno do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.

Wojewoda podkreślił, że obwodnica Suchowoli to inwestycja ważna i długo oczekiwana. "Mam nadzieję, że za chwilę plac budowy będzie mógł być przez wykonawcę przejęty i wykonawca przystąpi do robót" - powiedział na konferencji prasowej Paszkowski. Zaznaczył, że wydana przez niego decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) ma rygor natychmiastowej wykonalności.

W ramach inwestycji powstanie 5 mostów, 12 wiaduktów, jedna estakada nad terenem podmokłym o długości ok. 145 m. Łącznie będzie na niej 55 obiektów inżynierskich z czego 45 związanych z ochroną środowiska - poinformował Wyrwich. "Dodatkowo musieliśmy zmierzyć się właśnie z tym, żeby zrównoważyć i rozwój miejscowości, ochronę mieszkańców, ale przede wszystkim też zapewnić sprawne przemieszczanie się zwierząt" - powiedział Wyrwich.

Obwodnica Suchowoli jest jedną z pięciu obwodnic w Podlaskiem, które mają powstać z rządowego programu budowy stu obwodnic. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przypomniał, że celem tego programu jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z mniejszych miejscowości. Dodał, że inwestycja pozwoli mieszkańcom kilku miejscowości spokojniej żyć, a ruch lokalny będzie bardziej bezpieczny i szybszy.

Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel podkreślił, że pozwolenie na budowę obwodnicy Suchowoli to historyczny moment. "Po wielu latach mieszkańcy doczekają się obwodnicy, wreszcie będą mogli odetchnąć z ulgą" - powiedział Matyskiel.

W ramach programu budowy stu obwodnic w Podlaskiem na trasie Białystok-Augustów powstaną jeszcze obwodnice Sztabina i Białobrzegów oraz obwodnica Zambrowa od strony dróg krajowych 63 i 66 w stronę Bielska Podlaskiego oraz obwodnica Augustowa od strony dk 16. Jest już ZRID na obwodnicę Sztabina. GDDKiA zapowiadała w ostatnim czasie, że pod koniec października ma być ogłoszony przetarg na projekt i budowę obwodnicy Białobrzegów.