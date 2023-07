Od piątku kierowcy nie powinni już mieć problemów z przejazdem przez most na rzece Bug na dk 19 w miejscowości Turna Mała (Podlaskie). Zakończyły się tam prace związane z wymianą lin sprężającej konstrukcję - podała GDDKiA w Białymstoku.

Prace zostały odebrane 25 lipca, natomiast do piątku na moście zostanie przywrócony ruch oboma pasami jezdni - poinformowali drogowcy w komunikacie.

Problemy ze stalową liną odkryto w lutym podczas rutynowej kontroli mostu. Od tamtego czasu w tym miejscu wprowadzono ograniczenia w ruchu. Obowiązywał ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 30 km/h, zamknięty był też pas ruchu w stronę Lublina. Nie mogły też jeździć przez ten most pojazdy nienormatywne.

Wymieniona została para lin. Prace, które kosztowały blisko 548 tys. zł i zostały sfinansowane z budżetu państwa, miały być wykonane do końca lipca, ale udało się zakończyć je kilka dni przed tym terminem. Przy naprawie pierwszej liny dwukrotnie zamknięto ruch, w każdym przypadku na ok. kwadransa. W trakcie wymiany drugiej liny most jeden raz został wyłączony z ruchu.

Most na Bugu w Turnie Małej w powiecie siemiatyckim (woj. podlaskie) zbudowano w latach 1949-1952. Jak przypomina GDDKiA, do jego budowy zostały wykorzystywane elementy stalowe z demontażu różnych przepraw, które zniszczono w Polsce w czasie II wojny światowej. Most ma 295 m, składa się z dziewięciu przęseł.

Jak przypomniała w komunikacie GDDKiA, wojewoda podlaski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację odcinka drogi S19 Malewice - Chlebczyn. Ma być on zrealizowany w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku).

W ramach tej inwestycji powstanie nowy most na Bugu. Dotychczasowy obiekt będzie nadal wykorzystywany, ale już jako most na drodze wojewódzkiej.