Jeżeli jest czas na wodór, to on jest właśnie teraz – podkreśliła w poniedziałek w Kozienicach (Mazowieckie) minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej.

"Każda Dolina Wodorowa, która powstaje to jest duża odwaga i duża nadzieja. Dziękuję bardzo, że państwo z tą nadzieją i odwagą, chcecie tę inicjatywę podjąć" - powiedziała minister.

Zauważyła, że to dobry moment na realizację takich przedsięwzięć. "Jeżeli jest czas na wodór, to on jest właśnie teraz. Dobrze, że Polska właśnie w tym czasie podejmuje takie działania i dobrze, że nie pojedynczo, tylko w takiej inicjatywie, jaką jest Centralna Dolina Wodorowa" - powiedziała Moskwa.

Podkreśliła, że Centralna Dolina Wodorowa jest wyjątkowa ze względu m.in. na to, że łączy co najmniej trzy województwa. "A ja wierzę, że docelowo i więcej, bo Kozienice mają specyficzną lokalizację, która ułatwia takie inicjatywy" - powiedziała minister klimatu.

Według niej, "specyficzny w Centralnej Dolinie Wodorowej jest wątek gazowy". "Każda Dolina opiera się o potencjał swojego lokalnego przemysłu; tutaj (w Kozienicach - PAP) ten potencjał gazowy jest wyjątkowy" - powiedziała Moskwa.

Wskazała, że przed Centralną Doliną Wodorową stoi dużo wyzwań, związanych m.in. obawą, że wodoru będzie za mało. "Patrząc na listę podmiotów, które są zainteresowane wodorem, widzimy, że z nadzieją czekają na Centralną Dolinę Wodorową" - powiedziała minister klimatu i środowiska.

Centralną Dolinę Wodorową mają tworzyć podmioty z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego oraz południowego Mazowsza. W Polsce działa siedem dolin wodorowych (dolnośląska, mazowiecka, podkarpacka, śląsko-małopolska, pomorska, wielkopolska, zachodniopomorska) oraz jeden Centralny Klaster Wodorowy. Celem dolin wodorowych jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów.