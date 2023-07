Biznes i technologie

Podpisano umowę na budowę pirsu przy przyszłej elektrowni jądrowej na Pomorzu

Autor: PAP

Data: 19-07-2023, 15:33

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Urząd Morski w Gdyni podpisały we wtorek umowę na budowę finansowanej z budżetu państwa ok. 1000 m konstrukcji morskiej do rozładunku przy planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Rząd przeznaczył na ten cel 900 mln zł.