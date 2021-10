Podpisano umowy ws. wykorzystania dronów w rolnictwie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisały w czwartek w resorcie rolnictwa list intencyjny dotyczący wykorzystania dronów w rolnictwie.

Autor: PAP

Data: 07-10-2021, 13:27

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisały list intencyjny dotyczący wykorzystania dronów w rolnictwie. / fot. PAP/Piotr Nowak

List podpisali: p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski, prezes ARiMR Halina Szymańska, p.o. dyrektora generalnego KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola w obecności ministra rolnictwa Grzegorza Pudy oraz wiceministra infrastruktury Marcina Horały.

"Zmieniająca się sytuacja będąca wynikiem zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem (COVID-19), wymaga podjęcia skoordynowanych działań w obszarze rolnictwa w zakresie praktycznego przetestowania i docelowo wdrożenia nowych rozwiązań w pełni wykorzystujących potencjał narzędzia, jakim są bezzałogowe statki powietrzne (BSP)" - czytamy w preambule listu intencyjnego.

Drony w rolnictwie

Minister rolnictwa zwrócił uwagę, że nowe technologie cyfrowe powodują, że polskie rolnictwo jest coraz bardziej wydajne. Temu mają służyć drony, które mają pomóc w rolnictwie precyzyjnym "w udokumentowaniu tego, co się dzieje na polu, aby rolnicy mogli dowiedzieć się, w jakim stanie są ich uprawy".

Puda zaznaczył, że drony mogą też służyć administracji rolnej przekazując wiedzę, co dzieje się na polskiej wsi, by móc lepiej szacować straty np. spowodowane suszą czy innymi wypadkami losowymi.

Wiceminister Horała podkreślił, że Polska przoduje w usługach dronowych, a zwłaszcza dotyczy to przygotowania ekosystemów, w którym usługi mogą się rozwijać. Chodzi o system PansaUTM - czyli operacyjny system koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych. Polska nie tylko nie musi "gonić" Zachodu, a ale to inni muszą gonić nas - mówił Horała. Przekonywał, że system kontroli ruchu dronowego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej należy do najlepszych na świecie.

Drony mają być wykorzystywane m.in. w celu sprawowania nadzoru nad spółkami rolnymi będącymi w gestii KOWR, dla zoptymalizowania realizacji potrzeb rolnictwa, w tym kontroli nieruchomości spółek Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Strony, które podpisały list intencyjny, zadeklarowały chęć powołania zespołu w celu rozwijania projektu.