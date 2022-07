Pogoda na weekend nad morzem: deszcz i zachmurzenie

Autor: PAP

Data: 23-07-2022, 09:05

W weekend pogoda na Pomorzu nie będzie sprzyjała opalaniu się i kąpielom w akwenach wodnych. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Natomiast termometry wskażą od 19 do 24 stop. Celsjusza.

Pogoda na weekend nad morzem: deszcz i zachmurzenie /fot. Unsplash

Deszczowy weekend

Turyści wypoczywający w Trójmieście muszą się liczyć ze zmienną pogodą. Od poniedziałku do czwartku termometry wskazywały temperaturę dochodzącą do nawet 34 st. Celsjusza. W piątek natomiast nad regionem niebo pokryte było gęstymi chmurami. Padał przelotny deszcz, w niektórych częściach województwa występowały również burze.

W sobotę nad otwartym morzem będzie chłodniej - ok. 20 stopni C. w Łebie i Helu. w Trójmieście termometry wskażą ok. 25 stopni. W całym województwie prognozowane są przejściowe opady deszczu.

Nieco niższa temperatura będzie w niedzielę. W Helu i we Władysławowie termometry wskażą ok. 19 st. W Gdańsku i Gdyni ok. 23 stopni. Podobnie jak w sobotę - spodziewane jest częściowe zachmurzenie i opady deszczu.

Wypoczywającym na Pomorzu w weekend bardziej niż parawany i olejki do opalania przydadzą się kurtki przeciwdeszczowe i parasole.