Pokolenie K to program ambasadorski sieci Kaufland stworzony z myślą o studentach, którzy chcą poznać specyfikę pracy w branży handlowej, otrzymać merytoryczne wsparcie w rozwoju swoich talentów oraz zaangażować się w promocję marki w środowisku akademickim. Spośród stu chętnych osób Kaufland wyłonił czterech reprezentantów, którzy będą współpracować z siecią do końca bieżącego roku akademickiego.

Na czym polega program ambasadorski Kauflanda dla studentów?; fot. shutterstock/Sebastian Furmanek

Studenci odbywają naukę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Kaufland zakończył cieszącą się dużą popularnością rekrutację do swojego programu ambasadorskiego. Ze stu chętnych osób wyłoniono czterech ambasadorów, a nowo powstały zespół studentów – Pokolenie K – to świetnie zapowiadający się przedstawiciele marki. Inauguracja kolejnej odsłony programu odbyła się 16 października, w centrali firmy we Wrocławiu, podczas której studenci odbyli również oficjalne wdrożenie merytoryczne.

Na czym będzie polegała rola nowych ambasadorów Kauflanda?

Od teraz do zadań nowych ambasadorów należy reprezentowanie marki Kaufland na swoich uczelniach, a także w trakcie wydarzeń studenckich, targów pracy czy konferencji. Firma będzie cały czas aktywnie wspierać podopiecznych, przekazując potrzebne na eventy materiały informacyjne, gadgety i produkty do degustacji, dając jednocześnie możliwość samodzielnego planowania działań promocyjnych, budujących wizerunek przedsiębiorstwa.

Program ambasadorski – Pokolenie K – to przede wszystkim świetna okazja do nauki i zabawy w jednym. Chcemy, by nasi młodzi ambasadorzy mogli jednocześnie rozwijać się zawodowo i czerpać dodatkową wartość merytoryczną, nie rezygnując z aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. Kaufland to nie tylko sieć handlowa, ale także środowisko do rozwoju, bo jako firma międzynarodowa oferuje naprawdę wiele możliwości. Naszym ambasadorom gwarantujemy zdobycie wszechstronnego doświadczenia np. z zakresu organizacji eventów, które na pewno przyda im się w przyszłości. Do programu wybraliśmy takie osoby, które przejawiają podobne do naszego, nowoczesne spojrzenie na działalność Kaufland i jesteśmy otwarci na pomysły z ich strony – mówi Daria Wichowska, ekspertka z Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego w Kaufland Polska.

Dlaczego warto wziąć udział w programie ambasadorskim Kauflanda dla studentów?

Najczęstszym powodem zainteresowania programem wśród studentów była właśnie spójność wizerunku marki z własnymi przekonaniami i upodobaniami. Potencjalni ambasadorzy wyrażali dużą chęć reprezentowania firmy, która w ich oczach jest nowoczesna, elastyczna i skierowana do młodych poprzez podejmowane inicjatywy społeczne czy aktywność na kanałach społecznościowych. Dużym atutem była dla nich również skala działalności firmy oraz możliwość nawiązania profesjonalnych relacji z pracownikami sieci, a sam program określali jako wskazanie dalszej ścieżki kariery. Wspólny mianownik stanowiła także chęć gruntownego poznania kanałów sprzedaży i wewnętrznych procesów firmy.

Zgłosiłem się do programu, ponieważ interesuje mnie to, jak branża handlowa wygląda od kuchni. Chciałbym też mieć wpływ na dalsze kreowanie wizerunku marki Kaufland jako pracodawcy otwartego na młodych ludzi. Pragnę pokazać, że sieć jest zaangażowana społecznie, co jest dziś bardzo ważne dla pokolenia Z oraz oferuje studentom i absolwentom szerokie możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez udział w praktykach studenckich, programie stażowym czy także zatrudnienie na stanowiska entry level. Prywatnie chciałbym, aby moja kariera zawodowa rozwijała się w kierunku zarządzania marką i kreowania wizerunku, dlatego wierzę, że wiedza, jaką wyniosę z tego programu, zaprocentuje w przyszłości – mówi Dominik Dąbrowski, student kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie SWPS.

Program ambasadorski sieci Kaufland znajduje uznanie zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród ekspertów ds. HR. Sukces sieci w obszarze polityki personalnej potwierdza m.in. zdobycie tytułu najlepszego pracodawcy w Polsce i Europie od Top Employers Institute w styczniu bieżącego roku czy nagroda Friendly Workplace 2023.