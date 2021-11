Pokolenie Z domaga się rewizji produkcji i dystrybucji żywności

Młodzi ludzie w całej Europie domagają się zmian w całej UE w celu przekształcenia systemu żywności w bardziej zrównoważony, w tym promowania rolnictwa regeneratywnego, definiowania jednolitych wytycznych w zakresie żywienia i etykietowania oraz zwiększania inkluzywności systemów żywnościowych.

Aby mieć pewność, że podczas kluczowych dyskusji na temat przyszłości systemu żywności usłyszymy głos nowego pokolenia, firma EIT Food nawiązała ścisłą współpracę z 10 innowatorami w wieku 18-24 lat, mianując ich „FutureFoodMakers”, aby sformułowali oni wezwanie do radykalnych zmian. EIT Food to największa na świecie społeczność zajmująca się innowacjami w dziedzinie żywności, wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

FutureFoodMakers opracowali „Menu na rzecz zmian”, obejmujące sześć priorytetowych wymogów dla systemu żywności, w celu poprawy dostępu do zdrowych, zrównoważonych i przystępnych cenowo produktów żywnościowych, które są prezentowane ustawodawcom i liderom branży spożywczej na konferencji Future of Food 2021. Sześć wymogów odzwierciedla obszary, które według FutureFoodMakers będą najskuteczniejsze w zagwarantowaniu, że kolejne pokolenie będzie mogło odziedziczyć branżę gotową na przyszłe wyzwania.

Menu na rzecz zmian jest skierowane do osób zaangażowanych w europejski sektor spożywczy i obejmuje następujące cele:

- Do 2030 planuje się, by 25% gruntów rolnych było zarządzanych z wykorzystaniem praktyk regeneracyjnych, oraz by stworzyć organ szkoleniowy, wspierający obecnych i przyszłych rolników w przejściu na rolnictwo regeneratywne

- Zdefiniowanie jednolitych unijnych wytycznych dotyczących żywienia i etykietowania, które będą proste i ogólnie dostępne, spełniają potrzeby poszczególnych osób oraz uwzględniają wpływ produktów żywnościowych na środowisko.

- Opracowanie polityki inkluzywności, która uwzględnia wpływ regulacji na koszty żywności wśród szczególnie wrażliwych grup społecznych oraz dystrybucję kuponów na produkty bogate w składniki odżywcze

- Opracowanie ogólnoeuropejskiej polityki realnych kosztów żywności, która uwzględnia kalkulację rzeczywistych kosztów żywności produkowanej przez średnie i duże korporacje i międzynarodowe firmy, poprzez wdrożenie analizy cyklu życia i oceny oddziaływania

- Zwalczanie marnotrawstwa żywności w supermarketach i poprzez rozwój strategii bioekonomii, poprzez tworzenie planów monitorowania redukcji supermarketów, które wchodzą w skład ogólnoeuropejskiego programu monitorowania marnotrawstwa żywności i przyspieszają rozwój zamienników surowców na bazie paliw kopalnych na ekologiczne, które nadają się do recyklingu lub biodegradacji na poziomie U

- Stworzenie programu nauczania dzieci w zakresie wartości odżywczej, zdrowia i wpływu na środowisko, a także zapewnienia wsparcia i zasobów rodzicom i nauczycielom w zakresie zdrowej i zrównoważonej diety.

Nowe badania

Menu na rzecz zmian odzwierciedla nowe badania, które ujawniają, że młodzi ludzie w całej Europie odczuwają potrzebę modernizacji globalnego systemu żywności w celu ochrony środowiska.

Nowe badania, zlecone przez EIT Food, objęły grupę ponad 2000 ankietowanych osób w wieku 18-24 lat z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski i Hiszpanii. Wyniki badań pokazują, że prawie osiem na 10 młodych ludzi w całej Europie (78%) uważa, że musimy podjąć pilne działania, by produkować i konsumować żywność w sposób bardziej przyjazny dla środowiska — liczba ta sięga 79% wśród młodych ludzi w Polsce.

Jednocześnie dwie trzecie (66%) uważa, że nasz obecny system żywnościowy niszczy naszą planetę (60% w Polsce), a sytuacja staje się coraz gorsza, ponieważ 61% uważa, że w ostatnich latach sektor spożywczy stał się mniej zrównoważony (52% w Polsce).

Zrównoważenie systemu żywności staje się coraz większym problemem dla tej grupy wiekowej. Dwie trzecie (64%) twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stała się dla nich ważniejsza, a 65% uważa, że Pokolenie Z troszczy się o to bardziej niż starsze pokolenia.

Owoce i warzywa najbardziej zrównoważone

W przypadku rolnictwa i produktów spożywczych, Pokolenie Z uważa uprawę owoców i warzyw za jedną z najbardziej zrównoważonych metod agrarnych; 74% uważa, że jest ona zrównoważona. Następne są: lokalna uprawa żywności (74%), rolnictwo organiczne (72%) i żywność roślinna (70%). Jednocześnie połowa młodych ludzi (50%) uważa import żywności za niezrównoważony.

Badania wykazują również, że Pokolenie Z uważa UE za ciało, które powinno ponieść największą odpowiedzialność za zagwarantowanie, że produkty spożywcze będą zrównoważone, przy czym niemal połowa (46%) wybiera UE, w porównaniu z 39% popierającymi rządy krajowe. Jednak w poszczególnych krajach sytuacja ta wygląda inaczej; w Polsce uważa tak 58% badanych, zaś w Wielkiej Brytanii liczba ta spadła do 33%.

Dr Andy Zynga, dyrektor generalny EIT Food, powiedział: „W kluczowym roku globalnych rozmów o klimacie potrzebujemy kolejnego pokolenia — które będzie najbardziej dotknięte kryzysem klimatycznym — by wzięło ono udział w dyskusjach kształtujących system żywnościowy w przyszłości. Wiemy, że świat nie jest w stanie osiągnąć celu ograniczenia zmian klimatycznych o 1,5 stopnia bez uwzględnienia globalnych systemów żywnościowych, ale żywność powinna była być mocniej zaakcentowana w programie COP26. Dlatego też, ponieważ w nadchodzącym roku chcemy, by żywność była głównym priorytetem w globalnych dialogach na temat zrównoważonego rozwoju, zaprosiliśmy 10 młodych FutureFoodMakers, którzy będą reprezentować młodych ludzi w całej Europie, by przedstawili swoje poglądy, potrzeby i zalecenia w Menu na rzecz zmian”.

Júlia Montoliu Boneu, FutureFoodMaker, powiedziała: „Nasze — kolejne pokolenie liderów, decydentów i konsumentów — zasługuje na to, by móc się wypowiedzieć na temat tych zmian, a także jak powinien wyglądać nasz przyszłościowy system spożywczy. Nadszedł czas, aby usłyszeć głos młodych ludzi.