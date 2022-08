Pół doby oczekiwania w kolejce tirów przed Bobrownikami

Autor: PAP

Data: 21-08-2022, 12:07

Do 12 godzin czekają w niedzielę rano kierowcy ciężarówek na odprawę i wyjazd z kraju przez polsko-białoruskie przejście graniczne w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej. W sobotę wieczorem było to 17 godzin.

Przez polsko-białoruskie przejście osobowe samochody mogą przejechać szybciej/ fot. Dima Panyukov on Unsplash

W kolejce stoi 220 tirów; podczas 12-godzinnej nocnej zmiany, po odprawie wyjechało przez Bobrowniki na wschód 86 samochodów ciężarowych - poinformowały PAP służby dyżurne podlaskiej KAS.

Od ponad dziewięciu miesięcy Bobrowniki to jedyne w Podlaskiem drogowe przejście graniczne obsługujące ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r. z powodu kryzysu migracyjnego zawieszono do odwołania odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

Wówczas przez wiele tygodni w Bobrownikach utrzymywały się - sięgające kilkudziesięciu kilometrów i nawet trzech dni oczekiwania - kolejki ciężarówek wyjeżdżających z Polski. Sytuację zmieniły najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później - wprowadzony w połowie kwietnia - zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE po agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Ruch przez kilka tygodni odbywał się praktycznie bez kolejek, jedynie w niektóre dni trzeba było poczekać na odprawę godzinę lub dwie. Od połowy maja ruch się zwiększył, czas oczekiwania ponownie zaczął się wydłużać i znowu pojawiły się długie kolejki, które utrzymywały się przez ponad dwa miesiące.

Od początku lipca liczba tirów w kolejce wahała się od ośmiuset do blisko tysiąca, a czas oczekiwania na odprawę przekraczał wtedy dwie doby. Pod koniec ubiegłego miesiąca kolejki zaczęły się jednak skracać i zdarzają się już dni, gdy ruch odbywa się na bieżąco.