Partia Razem przedstawiła założenia projektu zakładającego skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo.

Polacy będą pracować po 35 godzin tygodniowo?, fot. shutterstock

Krótszy czas pracy?

- Skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo to propozycja dla przyszłego rządu - mówił lider partii Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg, który w czwartek przedstawił projekt swojej formacji w tej sprawie.

Partia Razem przedstawiła założenia projektu, który razem z klubem Lewicy złożą w czwartek. Przedłożenie zakłada skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo.

38 godzin tygodniowo

- W tej sprawie nie chodzi o to, żeby obiecywać gruszki na wierzbie czy pilotaże na wierzbie, tylko chodzi o konkrety i dlatego kładziemy na stół konkretne, umiarkowane rozwiązanie - stopniowego skrócenia czasu w Polsce tak, żeby na koniec przyszłej kadencji Sejmu w Polsce obowiązywał 35-godzinny tydzień pracy - mówił Zandberg.

Jak mówiła PAP wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat, "projekt ustawy zakłada skrócenie tygodniowego wymiaru etatu z 40 do 35 godzin tygodniowo przy zachowaniu tych samych zarobków, a więc zakłada m.in. podniesienie godzinowej stawki minimalnej". "Zgodnie z założeniami tego projektu przez pierwsze dwa lata czas pracy ma zostać skrócony do 38 godzin tygodniowo, a w trzecim roku - docelowo do 35" - dodała.