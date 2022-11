W III kwartale br. użytkownicy Blika zrealizowali ponad 300 mln transakcji, czyli o 67 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021 – wynika z czwartkowej informacji prasowej firmy Polski Standard Płatności, operatora systemu Blik.

Na koniec września 2022 z Blika aktywnie korzystało 12 mln użytkowników. fot. shutterstock

W czwartek firma Polski Standard Płatności (PSP) podała, że w III kwartale br. użytkownicy systemu "po raz pierwszy w jego historii" zrealizowali w ciągu trzech miesięcy ponad 300 mln transakcji - to wzrost o 67 proc. rok do roku. "W tym czasie najdynamiczniej rosła liczba płatności w tradycyjnych terminalach płatniczych. W tym okresie w systemie odnotowano aż 67,7 mln tego typu transakcji, z czego niemal jedną trzecią stanowiły płatności zbliżeniowe" - poinformowała PSP.

12 mln użytkowników Blika

Dodano, że na koniec września br. z Blika aktywnie korzystało 12 mln użytkowników, którzy każdego dnia wykonywali nim średnio 3,5 mln operacji.

Blik - według informacji prasowej - cieszy się największą popularnością w internecie. Od lipca do września Polacy zapłacili nim w sieci 178 mln razy - to o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji w tym kanale osiągnęła 22,1 mld zł wobec 14,9 mld rok wcześniej; to wzrost o 48 proc. Średnia wartość pojedynczego zakupu online w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 124 zł.

Blik z ekspansją na Europę

Cytowany w komunikacie prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz wskazał, że obecność Blika poza granicami kraju jest etapem dalszego rozwoju firmy. "Chcemy przede wszystkim być w istotny sposób obecni w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jednym z kroków do realizacji tego celu jest niedawna akwizycja słowackiej platformy płatniczej VIAMO" - dodał.

Z danych PSP wynika, że w III kwartale br. co piąta transakcja Blikiem realizowana była na terminalu płatniczym. W tym okresie użytkownicy wykonali przeszło 67 mln transakcji, czyli o 175 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Istotny wpływ na taki wynik - jak zaznaczono - miało rosnące zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi z użyciem Blika. Między lipcem a wrześniem br. zapłacono w ten sposób 21,5 mln razy.

Więcej przelewów Blikiem

Firma podała, że w III kwartale liczba przelewów P2P wyniosła 65 mln, o 104 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 8,2 mld zł; to wzrost o 121 proc. r/r. Średnia wartość przelewu na telefon z użyciem Blika w tym okresie to 135 zł.

"W omawianym kwartale obserwowano także stabilny wzrost wpłat i wypłat gotówki w ATM. Na koniec września br. ich liczba wzrosła o 27 proc. rok do roku - do poziomu 13,6 mln. Z kolei ich wartość osiągnęła 9,2 mld zł (wzrost o 37 proc. r/r). Udział operacji realizowanych w bankomatach stanowi obecnie 4,2 proc. wszystkich transakcji Blik" - czytamy w informacji prasowej.

Wzrosła także liczba osób korzystających z Blika. Od lipca do września zwiększyła się ona o ponad 700 tys. do 12 mln użytkowników.