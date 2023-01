Polacy nie chcą plastiku — tak wynika z najnowszego, prowadzonego cyklicznie sondażu Eurobarometr. Aż dwóch na trzech konsumentów jest za wprowadzeniem zakazu sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach. Prawie połowa z nas (48%) zwraca uwagę na to, czy produkt jest zapakowany ekologiczne.

Polacy chcą rozwiązania problemu plastiku/ fot. tanvi sharma on Unsplash

Z kolei badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych wskazuje, że aż 90% Polaków jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego, umożliwiającego i promującego zwracanie pustych opakowań po napojach. Czy w świetle powyższych badań zachowania proekologiczne firm to już standard a może konieczność?

Chcemy mieć wpływ na środowisko

Statystyki budzą niepokój. W ciągu ostatnich 65 lat produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton do 348 mln ton rocznie, a 40% ogólnej produkcji tego surowca przeznacza się na opakowania — czytamy na stronie Fundacji WWF Polska. Wyzwania środowiskowe coraz widoczniej wpływają zarówno na nasze wybory konsumenckie, jak i na życie codzienne. Polacy z roku na rok są w tej kwestii coraz bardziej świadomi.

Chcemy mieć wpływ na otaczający na świat, dlatego coraz częściej nosimy ze sobą do sklepu wielorazowe torby (84% badanych według Ekobarometru), segregujemy śmieci (85%), dbamy, by gasić światło (86%), ale również staramy się dokonywać odpowiednich decyzji zakupowych. Aż 48% Polaków zwraca uwagę na to, czy opakowanie jest ekologiczne, a 54% wskazuje, że chętnie robiłoby zakupy w tzw. sklepach bez opakowań.

Marki i firmy są w tej sytuacji wręcz zmuszone, aby ich produkty i opakowania były bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska. W innym wypadku przegrają z konkurencją, która w świadomy sposób wykorzystuje trendy i odpowiada na oczekiwania konsumentów.

Gdyby w ramach branży FMCG wybierane było słowo roku, stawiałbym na hasło “zrównoważony packaging”. Oznacza ono zarówno dbałość o materiał, z jakiego wytworzone jest opakowanie, jak również substancje biodegradowalne lub takie, którymi możemy dzięki recyklingowi nadać nowe życie — mówi Anna Olipra, CEO GlobalSM. Opakowanie jest częścią budowania doświadczenia klienta – sposób, w jaki produkt jest pakowany, wpływa na jego zadowolenie, a tym samym budowanie lojalności. Jednak w obliczu wielu wyzwań otaczającego nas świata dla konsumentów zaczynają być istotne również dodatkowe wartości niż tylko „ładna” etykieta – dodaje.

Zrównoważone inicjatywy

Świadome trendów i oczekiwań konsumentów marki, poza dbałością o materiały wykorzystywane w procesie tworzenia swoich produktów, angażują się również w inicjatywy i akcje mające na celu wspieranie pozytywnych i proekologicznych zachowań. Jednym z takich działań jest upcykling. Wiele marek drogeryjnych pozwala w sposób higieniczny i bezpieczny na uzupełnienie pustych opakowań po kosmetykach. Coraz więcej firm z branży piwowarskiej zachęca do zwrotu pustych opakowań do sklepu. Najwięksi zwiększają kaucję, co ma jeszcze bardziej zachęcić konsumentów do zwrotu zużytych opakowań. Działania te mają na celu również przygotowanie Polaków do planowanej ustawy o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi, która dotyczy właśnie systemu kaucyjnego. System ten funkcjonuje już na zachodzie Europy i obejmuje praktycznie wszystkie opakowania szklane, jak i plastikowe.

Co istotne, ponad 90% Polek i Polaków popiera funkcjonowanie systemu kaucyjnego. 86% oczekuje też, że rząd wprowadzi system depozytowy na opakowania jednorazowe jak najszybciej – wynika z sierpniowego badania IBRIS na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Jednocześnie tylko 1/3 Polaków faktycznie oddaje zużyte butelki, a taka butelka może być napełniona nawet 25 razy, aż ulegnie zużyciu.

Zielony marketing

Zielony marketing to już nie tylko hasło “eko” na opakowaniu. Konsumenci oczekują w obecnej rzeczywistości czegoś więcej. Na pozytywne postrzeganie marki w dużej mierze wpływają również dodatkowe inicjatywy i prawdziwe historie, a najprostsze rozwiązania są zwykle tymi najlepszymi — komentuje Anna Olipra, CEO GlobalSM. Przed producentami i twórcami opakowań stoi duże wyzwanie. W ogromnej mierze to na nich leży odpowiedzialność ekologiczna. Nacisk kładziony z jednej strony przez konsumentów, a z drugiej przez wprowadzane ustawy proekologiczne wymuszają na markach zmiany. Duże wyzwanie to również odkrywanie nowych możliwości – dodaje.

Branża packagingu coraz mocniej łączy się ze światem naukowców. Na rynku pojawiają się nowe rodzaje ekologicznych materiałów takich jak biotworzywa z serwatki mlecznej, opakowania na bazie grzybów, jadalne opakowania czy papierowe butelki. Plastik zostanie z nami jeszcze długo. Miejmy nadzieję, że zmieni się jednak jego obieg i żywotność.