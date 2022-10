W Polsce nadal jest problem z dostępnością materiałów opałowych. Dlatego czasem wyjściem z tej sytuacji może być wyprawa na zakupy do Niemiec. Ceny są podobne, a dostępność po drugiej stronie Odry jest wyższa.

Polacy jeżdżą do Niemiec po węgiel i pellet/fot. shutterstock

Przedsiębiorcy z Niemiec wykorzystują to, że w Polsce wciąż niełatwo dostać węgiel, pellet czy drewno opałowe.

Do Niemiec po węgiel i pellet. Czyli jak Polacy kupują deficytowy towar

Niemieckie sklepy z artykułami budowlanymi przyznają, że polskich klientów, którzy przybywają po węgiel lub pellet, jest sporo - informuje businessinsider.com.pl.

Ceny pelletu w Polsce i w Niemczech się powoli zrównują. Niemiec płaci za tonę ok. 700 euro, a Polak nawet 3 tys. zł. Jest różnica, ale ta się zaciera. Jednak w Niemczech dostępność jest większa.

Co ciekawe do tej pory to Niemcy przyjeżdżali na zakupy na drugą stronę granicy, bo dotąd byli przekonani, że polskie zakupy to gwarancja najniższych stawek.

Niemiecki markety budowlane i sklepy spożywcze chętnie wystawiają węgiel drzewny - który wykorzystuje się w Niemczech przede wszystkim do grillowania, ale sezon już minął.

Więcej na businessinsider.com.pl.