Polacy zlikwidowali o blisko 20 proc. mniej firm niż rok temu

Przeszło 143 tys. wniosków o zawieszenie działalności wpłynęło do rejestru CEIDG w pierwszych sześciu miesiącach br. Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju, to o ponad 11 tys. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Spadła za to liczba wniosków dot. likwidacji działalności gospodarczej. Ostatnio dotarło ich przeszło 70 tysięcy, czyli o blisko 14 tys. mniej niż rok wcześniej. Ten wynik jest nieco zaskakujący ze względu na gorszą koniunkturę gospodarczą i pandemię. Ale znawcy tematu przekonują, że jest to efekt szerokiego wsparcia skierowanego przez samorządy i rząd dla przedsiębiorców.