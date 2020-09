Policja: apel do grzybiarzy o zachowanie ostrożności

W informacji prasowej opublikowanej na stronie KGP policjanci podkreślają, że doświadczenia lat ubiegłych pokazują, iż nie wszyscy amatorzy grzybów znają lasy, do których się udają.

"Często wybierają się tam w pojedynkę, przeceniając swój zmysł orientacji w terenie. Policja apeluje o rozsądek, rozwagę i większą wyobraźnię. Grzybobranie jest wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu na łonie natury, ale i w tej sytuacji nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie" - czytamy.

Policja przypomina w związku z tym o kilku zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują, by starać się nie wybierać do lasu w pojedynkę, a jeśli już to się zdarzy - poinformować bliskich, gdzie się znajdujemy. W przypadku wyjścia do lasu wraz z innymi osobami nie powinniśmy się od nich oddalać.

Będąc w lesie, należy kontrolować i zapamiętywać elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Powinniśmy również zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę.

Na wędrówkę najlepiej wybrać wczesną porę dnia. "Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie" - czytamy. Warto być przygotowanym na zmianę pogody - mieć ze sobą kurtkę przeciwdeszczową i odpowiednie obuwie, a także wodę i coś do zjedzenia. Policja podkreśla również, że w razie akcji poszukiwawczej przydatny może okazać się jasny strój lub strój z elementami odblaskowymi.

Policjanci radzą, by dokładnie zabezpieczyć swój samochód oraz pozostawić go w widocznym miejscu. Nie należy zostawiać w nim wartościowych przedmiotów, ani też w ogóle zabierać takich przedmiotów do lasu, by uniknąć ich zgubienia.

KGP apeluje, by natychmiast zaalarmować policjantów, jeśli zabłądzimy w lesie albo mamy podejrzenia, że zgubił się tam ktoś z naszych bliskich. Osoba zagubiona powinna postarać się dojść do najbliższej drogi, by ułatwić poszukiwania. Kiedy sami odnajdziemy drogę do domu, również powinniśmy od razu powiadomić policję, by oszczędzić czasu i zaangażowania osób, które biorą udział w poszukiwaniach.