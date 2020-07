Policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

Zatrzymani to m.in. mieszkańcy województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. "Cztery osoby trafiły do tymczasowego aresztu, a wobec pięciu osób zastosowano dozór policji oraz poręczenia majątkowe" - poinformowała we wtorek rzeczniczka mazowieckiej komendy policji podinsp. Katarzyna Kucharska. Za zarzucane im przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Wielowątkowe śledztwo dotyczy działalności grupy w latach 2015-2016. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

"Członkowie grupy, pozorując transakcje handlowe, prowadzili handel produktami spożywczymi, eksportując je do krajów Unii Europejskiej, a następnie wyłudzając od urzędów skarbowych zwrot podatku VAT" - przekazała PAP rzeczniczka policji.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, członkowie grupy przestępczej wywozili towar za pośrednictwem wynajętych przewoźników do firm za granicą, które w większości prowadzone były również przez obywateli Polski. "Transport był dokładnie dokumentowany fotograficznie oraz za pomocą nagrań video, by uwiarygodnić autentyczność transakcji handlowych w razie kontroli skarbowej" - powiedziała Kucharska. W toku śledztwa ustalono, że pomimo faktycznego eksportu, towar był następnie odsprzedawany kolejnym zagranicznym podmiotom gospodarczym, by finalnie trafić z powrotem do Polski jako nabyty przez polski podmiot gospodarczy, który pełnił rolę tzw. znikającego podatnika.

W wyniku przestępczego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty wynoszące ponad 3 mln zł.

Zebrany w trakcie śledztwa materiał dowodowy dał podstawę przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw dziewięciu osobom wchodzącym w skład grupy przestępczej. Podczas zatrzymań oraz w toku dalszych czynności procesowych na poczet przyszłych kar zabezpieczono dwa samochody osobowe, nieruchomości, pieniądze, zegarki oraz udziały w spółkach o łącznej wartości blisko 6,5 mln zł.

Wobec czterech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast w stosunku do pozostałych pięciu osób zastosowano dozór policji oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 190 tys. Podejrzani mają też zakaz kontaktowania się z sobą.

Według policji sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania osób.