Polipak rozpoczyna budowę nowoczesnego zakładu produkcji opakowań

20 maja 2020 r. przedstawiciele firmy Polipak i W.P.I.P. podpisali kontrakt o wartości ponad 50 mln zł na budowę nowoczesnych budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych, o łącznej powierzchni ponad 20 000 m kw. Generalnemu wykonawcy powierzono również realizację infrastruktury zewnętrznej.

Inwestycja realizowana jest w modelu „Zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie koncepcji inwestora, we własnej pracowni projektowej, W.P.I.P. przygotowało projekty wszystkich nowych obiektów. W projekcie uwzględniono możliwość umieszczenia na dużej powierzchnia dachu instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilać obiekt w energię elektryczną.

Prace budowlane rozpoczną się z końcem maja, a zakończenie planowane jest na połowę 2021 roku.

– W Środzie Wielkopolskiej zrealizowaliśmy już wiele inwestycji, więc podpisanie tego kontraktu to podwójna satysfakcja – nie tylko pozyskaliśmy kolejnego, perspektywicznego Inwestora, ale też zdobywamy na tym terenie coraz większe zaufanie dla naszej firmy jako generalnego wykonawcy – zaznacza Adam Paprzycki, Dyrektor Kontraktu z W.P.I.P. – Po dwóch miesiącach prac projektowych niezwłocznie przystępujemy do realizacji i wchodzimy na budowę, co bardzo cieszy w obecnej sytuacji.

Inwestycja jest podyktowana dużym tempem rozwoju firmy Polipak i planami automatyzacji oraz robotyzacji produkcji. Do partnerów firmy należą największe europejskie sieci handlowe i wciąż pozyskiwani są kolejni, znaczący odbiorcy. Dzienna produkcja w Środzie Wielkopolskiej to kilkadziesiąt ton opakowań, z czego znakomita większość wykonana jest z surowców z odzysku, dzięki czemu firma przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych w środowisku.

– Prowadzimy prace badawcze nad innowacyjnymi projektami w unikatowych na skalę światową technologiach. Nasi klienci oczekują nie tylko niezawodnych dostaw i dbałości o jakość, ale też nowinek, poszanowania przyrody i konkurencyjności – powiedział Artur Gwardiak, Prezes spółki Polipak.

– W obecnej lokalizacji rozwój linii produkcyjnych jest już ograniczony, a zapotrzebowanie na nasze wyroby cały czas dynamicznie rośnie. Potrzebujemy nowej przestrzeni, w której planujemy zbudować jeden z najnowocześniejszych w Europie, a może nawet na świecie zakład produkujący opakowania foliowe. Przed nami ogromne wyzwanie, dlatego cieszymy się, że w zakresie budowlanym swoim profesjonalizmem będzie nas wspierać W.P.I.P. – dodaje.

Polipak Sp. z o.o. jest wiodącym producentem opakowań i worków foliowych na potrzeby przemysłu oraz gospodarstw domowych. Firma powstała w 1986 roku i na przestrzeni ostatnich trzech dekad stała się jednym z największych producentów opakowań foliowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie zakłady w Środzie Wielkopolskiej zajmują łączną powierzchnię ok. 11 000 mkw., w których zatrudnionych jest ponad 300 osób. Od 2015 roku Polipak jest częścią Grupy Sarantis, jednego z liderów sektora dóbr szybko rotujących, obecnego w Polsce za pośrednictwem takich marek, jak Jan Niezbędny, Grosik, czy Kolastyna.