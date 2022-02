Polish Agro otwiera biuro w Gdańsku. "Udowadniamy, że rolnictwo wciąż jest sexy"

Polish Agro, spółka największej grupy kapitałowej na europejskim rynku rolnym, otwiera swoje biura w Olivia Centre w Gdańsku. Równocześnie z otwarciem rusza rekrutacja do wszystkich działów firmy.

Autor: AT

Data: 15-02-2022, 10:53

Polish Agro otwiera biuro w Gdańsku. fot. mat. pras.

Czym jest Polish Agro?

Polish Agro jest częścią grupy DAVA Agravis International A/S. Wchodzące w jej skład firmy należą do liderów rynku rolnego w swoich krajach i działają głównie w regionie basenu Morza Bałtyckiego. W Danii są to Danish Agro i Vestjyllandsn Andel, w Niemczech Agravis Reiffeisen AG oraz Ceravis AG, w Finlandii Hankkija Oy, a w krajach bałtyckich Baltic Agro.

W Polsce obok Polish Agro grupa działa m.in. poprzez firmę Raitech Sp. z o.o., która koncentruje się na sprzedaży maszyn rolniczych marki New Holland. Łącznie grupę tworzy ponad 80 firm działających w 15 krajach, a jej zatrudnienie sięga 5 000 osób. Jej roczny obrót wynosi ponad 4,4 miliarda euro.

Na terenie Polski firma rozpoczęła działalność z końcem 2013, a w styczniu 2014 roku nabyła swój pierwszy obiekt – elewator w Jezierzycach k/Słupska mogący pomieścić 50 000 ton zbóż. Działalność Polish Agro skupia się na obszarze Polski Północnej i Centralnej, a główny profil jej działalności koncentruje się na handlu nawozami, środkami ochrony roślin oraz nasionami. Ponadto dużą część działalności Polish Agro zajmuje obrót płodami rolnymi.

Polish Agro chce udowodnić, że rolnictwo wciąż jest sexy

Właścicielami firmy są rolnicy, którzy stawiają sobie za cel udowadnianie, że wbrew utartym stereotypom rolnictwo cały czas jest sexy i doskonale odnajduje w awangardzie biznesu. – mówi Norbert Sztolc, dyrektor sprzedaży w Polish Agro. Obecnie po 8 latach istnienia na rynku możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy najszybciej rozwijającą się firma w branży. Otwarcie nowego biura w Trójmieście to kolejny naturalny krok na drodze naszego rozwoju. Wybór, który padł na Gdańsk uzasadniony jest przede wszystkim faktem, iż porty Gdańsk i Gdynia od początku są naszymi kluczowymi punktami na mapie zarówno exportu płodów rolnych, jak i importu nawozów - dodał.

Przedstawiciele spółki jako drugi z ważnych czynników podają olbrzymi potencjał kadrowy Trójmiasta.

- Duża aglomeracja jaką jest Trójmiasto dysponuje dobrze wykształconym kapitałem ludzkim z chęcią tworzenia, na który stawiamy przede wszystkim w naszej organizacji. Ponieważ Polish Agro to ludzie! - podkreśla Norbert Sztolc. Nadchodzący czas to czas powiększania naszego zespołu. Najbardziej pożądanymi kierunkami są obecnie Commodity Traderzy, Handlowcy oraz Logistycy. Jesteśmy jednak otwarci na ludzi, którzy utożsamiają się z nasza wizja świata i chcą dodać coś od siebie w procesie tworzenia wartości dla polskiego rolnika - dodał.

Polish Agro w Gdańsku

- Otwarcie biura przez spółkę z segmentu rolnego pozwala podkreślić potencjał Olivii w bardzo zróżnicowanych segmentach rynku – podkreśla Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre. Transakcja ta pozwala unaocznić wyjątkowy potencjał kooperacji jaką niesie ze sobą otwarcie biura w gdańskim centrum biznesowym. To nie tylko bliskość portu i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, ale również grupa partnerów, którzy w środowisku Olivii świadczą wsparcie dla takich podmiotów jak Polish Agro: firm rekrutacyjnych, całego sektora IT, logistycznych i BSS. Nasze analizy wskazują, że uśredniając firmy z Olivia Centre współpracują z co najmniej dwiema innymi firmami mającymi tutaj swoje biura - dodał.

Olivia Business Centre w Gdańsku to największe i najnowocześniejsze centrum biurowo-biznesowe w aglomeracji trójmiejskiej. Jego docelowa wielkość znacznie przekroczy 200 000 mkw., a już obecnie wynosi 175 000 m kw., co uczyniło Olivię Business Centre największym projektem biurowym w Polsce. Projekt architektoniczny zespołu budynków oraz Olivia Gate powstał w pracowni Konior&Partners. Projektantem wszystkich budynków jest pracownia BJK Architekci. Najwięksi rezydenci Olivii to Amazon, Arrow, Bayer, Deloitte, Energa, EPAM, Fujifilm, Nordea, PwC, Ricoh, Sii, Staples, ThyssenKrupp.