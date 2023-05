Analityka danych w biznesie - to nowy kierunek edukacji na Politechnice Opolskiej, który będzie kształcił specjalistów dla szeroko rozumianego biznesu - poinformowała Anna Kułynycz, rzecznik prasowy uczelni.

Politechnika Opolska rozpoczęła rekrutację studentów na nowy kierunek studiów - analityka danych w biznesie. Jak informuje uczelnia, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Nowy kierunek to przede wszystkim nauka o danych, która skupia się na wykorzystaniu metod analitycznych i statystycznych do wyciągania wniosków i prognozowania przyszłych zdarzeń na podstawie dużej ilości danych. Wiedza ta może być wykorzystana w różnych dziedzinach, takich jak biznes, nauka, medycyna czy technologia. Celem analityki danych w biznesie jest wykorzystanie zebranych danych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych oraz optymalizacji działań przedsiębiorstwa.

"Podczas studiów na liście przedmiotów znajdzie się m.in. matematyka, statystyka, programowanie, bazy danych, eksploracja danych, ale także uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, ekonomia, zarządzanie. Nowy kierunek uczy także praktycznych umiejętności, takich jak wykorzystywanie narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych oraz komunikację z osobami z różnych dziedzin i na różnych poziomach organizacji" - powiedziała Anna Kułynycz.

Według programu nauczania, absolwent nowego kierunku będzie w stanie identyfikować trendy, wykrywać kluczowe zależności między danymi i tworzyć prognozy na podstawie analizowanych danych.