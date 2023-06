Biznes i technologie

Politycy PO zapowiadają "AgroKluby Platformy" - cykl spotkań z rolnikami

Autor: PAP

Data: 27-06-2023, 11:52

Rozpoczynamy akcję pod hasłem "AgroKluby Platformy" - cykl spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, który potrwa aż do wyborów. Chcemy rozmawiać o kryzysie na rynku zboża czy trzody chlewnej i krótkoterminowych rozwiązaniach rządu PiS - my chcemy polityki długofalowej - zapowiedzieli we wtorek politycy PO.