Przy obecnym tempie wzrostu, do końca tego roku Polregio przewiezie 100 mln podróżnych - poinformowała we wtorek spółka. Dodała, że ten rok może być rekordowy pod względem przewozów pasażerskich.

Firma podała, że w lipcu br. przewiozła koleją blisko 8 mln pasażerów, a od początku roku liczba podróżnych wzrosła o 17 proc. Jak zaznaczył przewoźnik, przyczyniła się do tego coraz większa popularność zdalnych kanałów sprzedaży usług.

"W drugim kwartale tego roku zdalną formę zakupu biletu wybrało już ponad 35 proc. podróżnych Polregio" - poinformowano. Według szacunków spółki od stycznia do lipca za pośrednictwem aplikacji mobilnej mPolregio, strony www przewoźnika, videomatów oraz aplikacji oferujących bilety różnych przewoźników (skycash, bilkom, e-podróżnik i koleo) zrealizowano ponad 19,3 mln przejazdów. Dodano, że udział sprzedaży biletów Polregio w kanałach zdalnych wzrósł ponad trzykrotnie od 2019 roku.

Prezes Polregio Adam Pawlik liczy, że jeśli utrzymane zostanie takie tempo wzrostu do końca tego roku, to w całym 2023 r. "przebita zostanie bariera 100 mln pasażerów". "Biorąc pod uwagę wyniki liderów z innych branż w sprzedaży zautomatyzowanej, w tym gastronomicznej czy handlu detalicznego, w przypadku Polregio realne jest osiągnięcie co najmniej 40-50 proc. udziału zdalnych kanałów w najbliższym czasie" - ocenił Pawlik, cytowany w komunikacie.

Spółka zapowiada, że w tym roku uruchomi 18 dodatkowych videomatów, czyli biletomatów z możliwością połączenia wideo z konsultantem, które uzupełnią 10 już funkcjonujących takich urządzeń. "Łącznie do końca roku będzie ich ok. 30, a w 2024 r. sieć videomatów Polregio rozszerzy się o prawie 100 kolejnych urządzeń" - podano. Nowe videomaty zostaną rozmieszczone na dworcach - w opolskim, wielkopolskim oraz lubelskim, ale najwięcej z nich stanie na Pomorzu.

Polregio podaje, że jest największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce; udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27 proc. Firma dysponuje 1700 pociągami, które zatrzymują się na przeszło 1900 stacjach. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.