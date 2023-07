Polregio, największy kolejowy przewoźnik pasażerski w Polsce, liczy na przebicie bariery 100 mln pasażerów w tym roku - wynika z poniedziałkowej informacji przewoźnika.

Spółka poinformowała, że od stycznia do końca czerwca tego roku Polregio przewiozło ponad 48 mln pasażerów, co stanowi wzrost o niemal 8 mln w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022. Jednocześnie największy polski przewoźnik regionalny zwiększył swój udział w ogólnopolskim rynku przewozów pasażerskich z 25,5 proc. do 26,5 proc.

"Rok 2022 był niezwykle udany dla Polregio, które poradziło sobie ze wszelkimi trudnościami związanymi zwłaszcza z pandemią COVID-19, a wyniki przewozowe zaczęły nawiązywać do rekordowego dla całej kolei roku 2019. Wygląda na to, że 2023 będzie jeszcze lepszy, a spółka ma realną szansę na przebicie bariery 100 mln pasażerów" - poinformował przewoźnik.

W ubiegłym roku z usług Polregio skorzystało 87,2 mln pasażerów.

Polregio to największy polski kolejowy przewoźnik pasażerski. Pociągi Polregio zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Większościowym udziałowcem Polregio jest Agencja Rozwoju Przemysłu.