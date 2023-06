Biznes i technologie

Polregio złożyło wnioski o współfinansowanie zakupu 98 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 09:58

Firma Polregio złożyła do Centrum Unijnych Projektów Transportowych 10 wniosków o współfinansowanie zakupu 98 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych; wartość projektów przekracza 3 mld zł netto - poinformował we wtorek przewoźnik kolejowy. Pojazdy mają rozwijać prędkość do 160 km/h.