Biznes i technologie

POLSA: Polska zwiększyła składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Autor: PAP

Data: 03-07-2023, 13:40

Polska zwiększyła wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej - podała w poniedziałkowej informacji POLSA. Środki przekazywane do ESA w większości wrócą do polskiego przemysłu, umożliwiając rozwój technologii i wypracowanie konkurencyjnych produktów i usług - wskazał prezes POLSA Grzegorz Wrochna.