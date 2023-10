Opracowano wstępna listę 18 eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), które mogą być realizowane podczas misji z udziałem polskiego astronauty - podała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Eksperymenty zakładają m.in. testowanie AI w eksploracji kosmosu.

Jak poinformowano Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) zakończyła ocenę merytoryczną w naborze eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w której udział ma brać polski astronauta. Dodano, że opracowano listę obejmującą 18 eksperymentów.

POLSA przekazała, że w ramach misji polskiego astronauty na ISS planowane są eksperymenty, które z uwagi na szczególne warunki panujące na stacji kosmicznej (w szczególności mikrograwitację) nie są możliwe do zrealizowania na Ziemi. "Można się spodziewać, że powstaną materiały o szczególnych właściwościach lub nowe produkty konsumenckie np. leki, które będą wytwarzane na stacjach orbitalnych lub na Księżycu" - stwierdzono.

"Najlepsze propozycje zakładające testowanie na stacji ISS technologii, układów modułów, systemów lub materiałów mogą być także wykorzystane w przyszłych misjach eksploracyjnych ESA lub NASA. Pokazuje to dojrzałość polskiego sektora kosmicznego, który w ciągu 10 lat udziału w programach ESA może swobodnie współpracować, a nawet konkurować w realizacji ambitnych misji kosmicznych" - zaznaczył cytowany w komunikacie prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.

Wśród eksperymentów, które zostały ocenione najwyżej, wymieniono m.in.: LeopardISS - testy komputera do badania algorytmów AI na potrzeby eksploracji kosmosu; 0G-CARE - badanie skuteczności leków przeznaczonych do zwalczania komórek rakowych w warunkach braku grawitacji; phoTOGRAV - wsparcie rozwoju interfejsów komputer-mózg; LEO-DDS - biodegradowalne systemy dostarczania leków w warunkach braku grawitacji; TEAMLEO - analiza komórek krwi astronautów dla celów badań genetycznych czy EDDIE-PHP - testowanie mechanizmów przeznaczonych do zastosowań w górnictwie kosmicznym.

POLSA poinformowała, że obecnie trwa proces pogłębionej analizy wykonalności przyjętych eksperymentów, który może potrać kilka tygodni. Zaznaczono, iż ze względu na ograniczenia techniczne związane z lotem już w 2024 r., nie ma gwarancji, że wszystkie eksperymenty z listy zostaną przyjęte do realizacji.

Jak dodano, część zaproponowanych eksperymentów okazała się na tyle złożona, że ich przygotowanie do najbliższej misji okazało się niemożliwe. "Nadal jednak trwają rozmowy z ESA o możliwości ich realizacji w dalszej perspektywie, np. gdyby misja się opóźniła" - podkreślono.

8 sierpnia br. ESA ogłosiła, że Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie przygotowujące do udziału w misji kosmicznej. W listopadzie ub.r. Polak został wybrany na astronautę rezerwowego ESA, po procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosiło się ponad 22,5 tys. chętnych z krajów członkowskich ESA.

30 września br. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że "w listopadzie ESA podejmie oficjalnie decyzję o misji drugiego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego, który już w sierpniu 2024 r. może polecieć w kosmos".

Astronauta i inżynier Sławosz Uznański jest doktorem elektroniki. Pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Urodził się w Łodzi 39 lat temu, ukończył Politechnikę Łódzką.