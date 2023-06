W sobotę podczas targów rolnych Opolagra w Kamieniu Śląskim rozpoczęła się dwudniowa wystawa zwierząt połączona w Wyceną Bydła Mlecznego. W tym roku na wystawę pod Opolem przyjechali hodowcy z całego Śląska - od Cieszyna po Zgorzelec. Głównym sędzią wystawy jest Philippe Pieper z Belgii.

Pamiętam jedną z wystaw z czasów, gdy Polska dopiero wchodziła do Unii Europejskiej. Szczerze mówiąc, wasze krowy nie zrobiły na sędziach specjalnego wrażenia. Dzisiaj miałem przyjemność oceniać zwierzęta najwyższej klasy. Jestem pełen uznania dla waszych hodowców za to, czego dokonali w tych latach

Obecny na wystawie prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik podkreślał wysokie osiągnięcia polskich hodowców.

W tej chwili średnia w naszej federacji do 9,2 tysiąca kilogramów mleka rocznie, co stawia nas już przed Francją czy Wielką Brytanią. Jednak to, co uzyskują nasi członkowie w województwie opolskim, czyli 10,24 tys. kilogramów mleka to już prawdziwa elita europejska. Po raz pierwszy o naszych hodowcach napisano w specjalistycznym i prestiżowym wydawnictwie z USA. Dlatego choć liczba gospodarstw mlecznych i samych krów w Polsce spada, to przy rosnącej wydajności jesteśmy spokojni nie tylko o zaspokojenie popytu krajowego, ale i zapewnienie odpowiedniej ilości surowca na eksport

- wyjaśnił Hądzlik.