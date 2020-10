Polscy przedsiębiorcy gotowi na drugą falę pandemii (badanie)

Nowe obostrzenia: gastronomia czynna do godz. 21; 5 osób na jedną kasę w sklepach w czerwonej strefie

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, komentując wyniki badania KRD pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał PAP, że choć polscy przedsiębiorcy są bogatsi o doświadczenia związane z pierwszą falą pandemii, nie są wolni od obaw o najbliższą przyszłość. "Pojawiają się one m.in. w pytaniach dotyczących przychodów i możliwej absencji pracowników związanej z zamknięciem placówek oświatowych. Problemem może się też okazać mniejsze niż wcześniej wsparcie z programów rządowych" - podkreślił. Dodał, że połowa firm jest przekonana, że będzie w stanie funkcjonować bez tej pomocy.

60 proc. ankietowanych firm twierdzi, że podjęło już działania, przygotowując się do drugiej fali epidemii; najbardziej zmobilizowani są przedstawiciele firm średnich (85 proc.). Wskazując na konkretne kroki - trzy czwarte zapewnia m.in. o wprowadzaniu dodatkowych środków ostrożności. Jedna trzecia przedsiębiorców zabezpiecza towar w magazynach i planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowe produkty. Co piąty w poszukiwaniu oszczędności i rezerw finansowych zamroził premie i dodatki do pensji swoim pracownikom.

Eksperci zwracają uwagę, że istotną konsekwencją potencjalnych obostrzeń wprowadzonych w ramach nadchodzącej drugiej fali epidemii będzie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. Według badania ok. 40 proc. przedsiębiorców spodziewa się zmniejszenia liczby pracowników mogących realizować swoje obowiązki. Najwięcej absencji wśród pracowników można oczekiwać w średnich przedsiębiorstwach oraz w branży budowlanej (60 proc.). Zamknięcia placówek edukacyjnych nie obawia się natomiast i 47 proc. firm.

"Badania wskazują na poprawiające się nastroje wśród przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki poznaliśmy jeszcze przed wzrostem zachorowań i utworzeniem w całym kraju strefy żółtej" - zauważył cytowany w badaniu zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak. Ponad połowa pytanych firm twierdziła, że przygotowywała się do jesiennej drugiej fali epidemii, a trzy czwarte przedsiębiorstw wdrożyło i utrzymało dodatkowe środki ostrożności w ramach prowadzonej działalności. Z kolei większość przedsiębiorców stwierdziła, że zatrudnione u nich osoby mogą pracować zdalnie bez wpływu na jakość pracy. Według Cieplaka te wyniki pozwalają wierzyć, że w większości biznes jest w stanie bezpiecznie wykonywać swoje zadania.