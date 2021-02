Polska 4. największym dostawcą towarów do Niemiec

Polska jest 4. największym dostawcą towarów do Niemiec - poinformował we wtorek główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Podkreślił, że krajowi eksporterzy wykorzystali pandemię do zwiększenia udziałów na tamtejszym rynku, a na znaczeniu w niemieckim imporcie straciła m.in. Francja.