Pierwsze z 12 Polskich Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostanie otwarte w lipcu w Katowicach – poinformowała we wtorek Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której siedzibie będzie mieścić się biuro Agencji. Placówka ma zachęcać lokalne firmy do międzynarodowej ekspansji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) planuje otwarcie docelowo 12 nowych Polskich Biur Handlowych (PBH) w różnych częściach Polski, z czego dziewięć oddziałów ma być uruchomionych do końca tego roku. Biura powstaną ze współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz podmiotami z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

"Jeszcze w tym miesiącu pierwsze z tych biur zostanie oficjalnie otwarte w siedzibie Katowickiej SSE przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach" - poinformował prezes Katowickiej SSE Janusz Michałek.

Utworzenie sieci Polskich Biur Handlowych pozwoli PAIH zbliżyć się do przedsiębiorców, tworząc możliwość lepszego dotarcia do nich z ofertą Agencji. Ma to przyczynić się do pokazania im, gdzie mogą dotrzeć ze swoimi produktami i jaką strategię eksportową obrać.

Obecnie, jak wynika z analiz, polskie firmy są coraz bardziej świadome dostępności instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej, nadal jednak zauważalny jest dosyć niski udział sektora małych i średnich firm w internacjonalizacji ich działalności.

"Ma to ogromne znaczenie w kontekście współpracy pomiędzy instytucjami Strefy i Agencji, ponieważ Katowicka SSE rekomenduje polskim firmom, zainteresowanym inwestycjami za granicą, ulokowanie swoich działalności w ramach wielu projektów międzynarodowych" - wyjaśnił prezes Michałek.

Pierwszy z uruchomionych już projektów dotyczy współpracy między Katowicką SSE a Suez Canal Economic Zone w Egipcie, na mocy zawartej w 2021 r. umowy o partnerstwie obu stref. Inną inicjatywą jest program akceleracyjny dla rozwijających się przedsiębiorstw, startupów i innowatorów z Polski i Brazylii, prowadzony wspólnie przez polskich i brazylijskich partnerów. Operatorem programu po stronie polskiej jest Katowicka SSE, we współpracy z Funduszem Invento i spółką celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

"Realizujemy także cele Porozumienia o współpracy ze strefą ekonomiczną Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi, podpisanego w maju 2022 podczas wizyty gospodarczej delegacji z Abu Dhabi w woj. śląskim" - przypomniał prezes KSSE.

Ponadto, w konsekwencji misji gospodarczej do Rwandy w grudniu 2022, planowane jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Katowicką SSE a Rwanda Development Board, odpowiedzialną za pozyskiwanie i rozwój inwestycji zagranicznych w tym kraju. W planacji jest również zawarcie umowy o współpracy z Kigali Special Economic Zone, by ułatwić polskim przedsiębiorcom, zainteresowanym rynkiem afrykańskim, ekspansję w tym regionie.

Jeszcze w tym roku planowane jest także zacieśnienie współpracy z FEMOZĄ - The World Free & Special Economic Zones Federation - organizacją zrzeszającą specjalne i wolne strefy ekonomiczne z całego świata, w celu zwiększenia rozpoznawalności KSSE oraz jej interakcji z innymi strefami w realizacji wspólnych programów rozwojowych.