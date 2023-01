Od 10 stycznia 2023 roku Paweł Kurtasz jest nowym prezesem zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu z nowym prezesem. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Nowy prezes PAIH

10 stycznia rada nadzorcza PAIH powołała na stanowisko prezesa zarządu Pawła Kurtasza. Zgodnie z decyzją rady nowy prezes obejmie stanowisko w dniu 23 stycznia br. W zarządzie agencji pozostają Zdzisław Sokal i Piotr Dytko.

Kim jest Paweł Kurtasz?

Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT – spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej SSE. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu.

Czym zajmuje się PAIH?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją otoczenia biznesu, działającą w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.