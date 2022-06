Polska będzie pomagać Ukrainie wyeksportować zboża

Polska stara się wraz z Rumunią, Słowacją i Węgrami pomóc Ukrainie nie tylko wyeksportować zboża; staramy się także wypracować nowe połączenia, poprzez które również w przyszłości będziemy mogli pomagać w eksporcie ukraińskich towarów - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę w Kijowie.

Autor: PAP

Data: 01-06-2022, 19:33

Polska będzie pomagać Ukrainie wyeksportować zboża /fot. PAP

Możliwości eksportu ukraińskiego zboża

Szef rządu twierdząco odpowiedział na pytanie dziennikarzy na konferencji prasowej, czy w trakcie środowych, międzyrządowych konsultacji w Kijowie rozmawiano o kwestiach związanych z zagrożeniem klęską głodu na świecie oraz możliwościach eksportu ukraińskiego zboża, w tym z wykorzystaniem polskiej infrastruktury transportowej.

Ten temat pojawił się oczywiście dzisiaj podczas konsultacji międzyrządowych, ale też ten temat jest tematem kluczowym, który jest dyskutowany na posiedzeniach Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, a także innych forach międzynarodowych - zaznaczył Morawiecki w odpowiedzi.

Jak dodał, "wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli zboże z Ukrainy teraz nie zostanie wywiezione, nowe ziarna nie zostaną zasiane, to może to doprowadzić do zakłócenia bezpieczeństwa żywnościowego w północnej Afryce, czy w ogóle w Afryce, także subsaharyjskiej Afryce i na Bliskim Wschodzie".

Morawiecki zwrócił uwagę, że taka sytuacja może z kolei doprowadzić "do reperkusji o zupełnie nieznanych dzisiaj rozmiarach". "Dlatego i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z powagi sytuacji" - zapewniał.

Polska będzie hubem dla Ukrainy?

Premier dodał, że Polska stara się pomóc Ukrainie nie tylko wyeksportować zboże, ale - jak oświadczył - "staramy się również wypracować nowe rozwiązania, nowe połączenia, nowe rozwiązania infrastrukturalne, poprzez które również w przyszłości będziemy mogli pomagać w eksporcie ukraińskich towarów". "Czyli Polska byłaby takim hubem eksportowym dla Ukrainy, zwłaszcza na czas niepokoju, w którym przyszło nam dzisiaj funkcjonować" - wyjaśnił.

Podsumowując szef rządu zapewniał, że jest świadomość wyzwań i ryzyk z tym związanych, ale - jak zauważył - "niestety granica lądowa jest swojego rodzaju wąskim gardłem, bo bardzo trudno skompensować ogromne wolumeny zboża wywożone statkami przez porty Morza Czarnego, które dzisiaj są niedostępne".

Jednak robimy wszystko co w naszej mocy, razem z naszymi południowymi sąsiadami również, aby pomóc w eksporcie i złagodzić, zmitygować te wielkie ryzyka, które wyłaniają się na horyzoncie - powiedział Morawiecki.

Rosja próbuje zagłodzić świat

Premier wskazał także na Rosję, która jego zdaniem jest winna tej sytuacji i "próbuje zagłodzić świat". Ocenił ponadto, że za mało się o tym mówi.

Jeszcze jedna refleksja: to jest wielka wina po stronie Rosji. Rosja próbuje zagłodzić świat, próbuje zagłodzić niektóre państwa, ale za mało mówi się o tym, że to jest bezpośredni skutek działań rosyjskich, blokady portów czarnomorskich; a więc jest to wina Kremla, jest to kolejne działanie z premedytacją - podkreślił premier.

"I siedzi sobie prezydent Rosji na Kremlu i obserwuje po prostu, jaka jest reakcja świata. Reakcja świata powinna być twarda, powinna być zdecydowana jednoznaczna, właśnie łącząca się także z tym, aby szybko zaspokoić aspiracje europejskie i transatlantyckie dla Ukrainy. Powinno być jasne, że klęska Rosji będzie miała również taki wyraz, taką charakterystykę" - powiedział Mateusz Morawiecki.