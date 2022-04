Polska branża spożywcza nie jest gotowa na Zielony Ład, ale to nie jej wina

Polska branża spożywcza nie jest gotowa na Zielony Ład. Nie jest to jednak wina branży spożywczej, bo europejscy konkurenci nie są na to gotowi, podobnie jak firmy w krajach trzecich, na które ten projekt będzie wpływał - mówił na EEC 2022 Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas

Autor: AT

Data: 28-04-2022, 11:20

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas. fot. PTWP

Branża spożywcza niegotowa na Zielony Ład?

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas podczas sesji "Zrównoważona produkcja żywności" na EEC 2022 przyznał, że polska branża spożywcza nie jest gotowa na Zielony Ład.

- Nie jest to jednak wina branży spożywczej, bo europejscy konkurenci nie są na to gotowi, podobnie jak firmy w krajach trzecich, na które ten projekt będzie wpływał. Pozostałe branże też nie są gotowe - wskazał.

Zielony Ład a wojna w Ukrainie

Ekspert odniósł się także do głosów, że wojna w Ukrainie powinna skłonić do refleksji nad sensem wprowadzania Zielonego Ładu.

- Pojawiają się głosy, że teraz trzeba się zająć wojną, a dekarbonizację czy dostosowanie do tej trudnej zmiany można odłożyć w czasie. To błąd, ponieważ wojna odsłoniła dużo systemowych słabości UE. Dlatego Unia będzie chciała bardziej odważnie reformować swoje bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe - ocenił.

Michał Siwek przytoczył badania, według których 60 proc. europejskich firm spożywczych nie jest zaznajomionych z Zielonym Ładem, a 50 proc. nie jest na niego gotowych.

- Z drugiej stronu 70 proc. rezerwuje CAPEX na transformacje w tym kierunku. Tak więc działamy, bo mamy jasne sygnały, że zmiana jest potrzebna, ale jest niezrozumienie co będzie ona znaczyła. Połowa badanych ma świadomość, że będziemy musieli zmienić łańcuchy dostaw i wartości - dodał.

Co z inwestycjami sektora spożywczego pod Zielony Ład?

W ocenie eksperta to, że nie widzimy zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego związanego z dostosowaniem się do Zielonego Ładu to efekt wielu czynników.

- To, że nie ma teraz tej dużej fali inwestycyjnej stricte pod Zielony Ład jest prawidłowe. Spodziewamy się, że ta fala inwestycyjna przyjdzie gdy będziemy mieli lepiej zdefiniowane wymagania na poziomie operacyjnym - dodał.

- Przede wszystkim nie mamy przejrzystego systemu pomiaru tej transformacji, przez co nie ma jak efektywnie zarządzić tym procesem. Ile firm w Polsce ma strategię ESG zoperacjonalizowaną? Według deklaracji 20-50 proc. My jako bank jakbyśmy zaczęli wymagający dialog z taksonomią w roli głównej, byłyby to trudne rozmowy i odpowiedzi. Jedynie punktowe firmy w Polsce są dziś gotowe na tę rozmowę - podsumował.