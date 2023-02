Biznes i technologie

Polska czeka na dostawy gazu. Pierwsza jedzie do Grupy Orlen z USA

Data: 19-02-2023, 15:45

Z terminalu Sabine Pass w Stanach Zjednoczonych wyruszył do Polski pierwszy z ośmiu gazowców, które będą realizować dostawy LNG dla Grupy Orlen - poinformowało w niedzielę PGNiG należące do Grupy Orlen. Statek wiezie do Polski ok. 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.

Polska potrzebuje gazu z innych krajów/ fot. KWON JUNHO on Unsplash