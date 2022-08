Polska dotkliwie odczuwa skutki wojny. Przed nami wyższa inflacja?

Autor: money.pl

Data: 10-08-2022, 17:37

Według raportu "Global Inflation Expectations and Targeting: Sky is the Limit" w 2022 i 2023 roku wśród analizowanych krajów jedynie w Turcji i Rosji przewiduje się wyższą inflację niż w Polsce.

Przed nami wyższa inflacja? Fot. shutterstock

Zdaniem ekspertów CEIC z ISI Emerging Markets Group z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi lepiej niż my poradzą sobie natomiast gospodarki Meksyku, Brazylii czy Indii.

Wojna w Ukrainie niekorzystnie wpływa na polską gospodarkę

W 2023 roku prognozowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy inflacja wyniesie nad Wisłą blisko 8 proc., gdy w krajach strefy euro będzie to nieco ponad 2 proc. W Turcji i Rosji będzie to odpowiednio blisko 30 proc. oraz 12 proc.

Analitycy z ISI Emerging Markets Group wyraźnie wskazują, że Polska jest jednym z krajów, które wyjątkowo dotkliwie odczuwają obecną niepewną sytuację gospodarczą na świecie, w szczególności rosyjską inwazję na sąsiadującą z naszym krajem Ukrainę.

