Polska druga w Europie pod względem liczby licencji kolejowych na przewóz towarów

W Europie na koniec 2020 r. wydane były 634 licencje kolejowe na przewozy rzeczy, to ok. 40 proc. więcej niż na początku 2013 r. (452 licencje).

Licencje wydane w Niemczech to ok. 23 proc. wszystkich w Europie. Polska pod tym względem ma ok. 17-proc. udział w europejskim rynku. Na trzecim miejscu znajdują się Czechy, gdzie wydanych było 71 licencji, co oznacza ok. 11 proc. udział.

"Można stwierdzić na tej podstawie, że rynek kolejowy w naszym kraju należy do jednych z najbardziej otwartych wśród krajów europejskich" - komentuje Urząd Transportu Kolejowego i dodaje, że pod względem wielkości wykonanej pracy w przewozach towarów liderem są Niemcy, a Polska, podobnie jak w przypadku liczby wydanych licencji, plasuje się na drugim miejscu.

Krajem w Europie, gdzie wydano tylko jedną licencję towarową jest Luksemburg. Po dwie licencje wydano w Holandii, Grecji, Portugalii i Norwegii.