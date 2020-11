Polska Food Foresight: Wpływ COVID-19 na sektor spożywczy w Europie Środkowo-Wschodniej

Ze względu na powierzchnię i liczbę ludności Polska jest niekwestionowanym liderem w zakresie produkcji towarów rolno-spożywczych w Europie Środkowo- Wschodniej. Kraj ten może się pochwalić dużą liczbą pracowników rolnych, zamieszkujących przede wszystkim obszary wiejskie, a także przestarzałego wyposażenia technicznego lub jego niewystarczającego wykorzystania, a także bardzo niewielkiej liczby innowatorów na obszarach wiejskich. Wszystko to prowadzi do obniżenia wydajności sektora. Jak w większości krajów w tym regionie, struktura gospodarstw rolnych ma charakter dualistyczny. Średni rozmiar gospodarstwa w 2016 r. wynosił 10,2 ha, a 76% gospodarstw rolnych miało powierzchnię mniejszą niż 10 ha.1 Tylko około 0,1% było większe niż 1000 ha. W porównaniu z regionem Europy Środkowo-Wschodniej struktura wiekowa polskich rolników jest nieco bardziej korzystna – około 77% rolników mieści się w przedziale od 35 do 64 lat. Jednocześnie 14,7% wszystkich rolników w 2016 r. miało mniej niż 35 lat – czytamy w raporcie.

Polski sektor przetwórstwa spożywczego jest niezwykle ważny zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. W 2016 r. Polska była szóstym krajem europejskim pod względem całkowitej wartości produkcji sprzedanej. Kraj ten jest ważnym eksporterem świeżych i przetworzonych towarów, takich jak jabłka i inne owoce, przetwory mleczne, zboże, mąka i tytoń. Od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa stają się bardziej nowoczesne i produktywne. Niestety poziom generowanych przez nie zanieczyszczeń nie został obniżony w satysfakcjonującym zakresie ze względu na niewystarczające docelowe poziomy emisji. Polska może się również poszczycić największym rynkiem żywności i napojów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 r. całkowitą wartość importu konsumpcyjnych produktów żywnościowych oszacowano na 11 miliardów dolarów, a 80% tych produktów pochodziło z Unii Europejskiej. Polski przemysł rolno-spożywczy jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej i siódmym co do wielkości w całej UE.

- Polski sektor sprzedaży detalicznej jest zróżnicowany i obejmuje zarówno małe sklepy spożywcze, jak i duże supermarkety. Kilka międzynarodowych sieci detalicznych stanowi główne źródło zakupu dużych ilości artykułów spożywczych w Polsce. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej kraju i wzrostem dochodów nawyki konsumpcyjne polskich klientów ulegają zmianie. Często szukają oni produktów lepszej jakości, zmieniają styl życia na zdrowszy lub odchodzą od tradycyjnych posiłków na rzecz bardziej międzynarodowej kuchni. Sieci detaliczne muszą ewoluować i sprawiać, aby zakupy stawały się bardziej nowoczesne i wygodniejsze. W 2017 r. sektor HoReCa w Polsce wypracował ponad 7 miliardów dolarów, a na rynku działało ponad 70 tysięcy firm gastronomicznych.2 Polacy chętniej zamawiają żywność lub spożywają posiłki na mieście niż jeszcze kilka lat temu. Tendencja ta jest najbardziej widoczna w stale rozwijających się obszarach miast i wśród młodszego pokolenia. Położenie w środku Europy czyni z tego kraju dobry cel podróży – zarówno tych biznesowych, jak i rekreacyjnych. Hotele w lokalizacjach turystycznych również prezentują wysoki poziom, przyciągając gości z całego świata.3 Z raportów wynika, że internetowi sprzedawcy detaliczni szybko poszerzają swoją działalność, a liczba potencjalnych konsumentów rośnie (w 2019 r. 86,7% polskich gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu), co przekłada się na rosnące możliwości w tym segmencie. E-handel jest w Polsce zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym – w 2019 r. około 54% mieszkańców tego kraju co najmniej raz zrobiło zakupy przez Internet.4 Konsumenci doceniają często niższe ceny oraz wygodę dostaw do domu. Mimo to sprzedaż internetowa stanowi około 4% całkowitych przychodów ze sprzedaży detalicznej. Chociaż Polacy cenią sobie tradycyjne posiłki przygotowywane w domu, to w coraz większym stopniu akceptują zakup wygodnych dań gotowych. Tendencję tę można zaobserwować zwłaszcza wśród młodszych pracowników umysłowych. Intensywny tryb życia i kariera zostawiają mniej wolnego czasu na gotowanie. W rezultacie wzrasta sprzedaż posiłków, których nie trzeba długo przygotowywać. Ponadto coraz więcej restauracji i innych podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną żywności oferuje dania i produkty kuchni międzynarodowej, z których regularnie korzystają Polacy, którzy mieszkają w miastach i dużo podróżują - wynika z raportu „Food Foresight: Impact of COVID-19 on the agri-food sector in Central and Eastern Europe”(z ang. Prognoza dla rynku żywnościowego: Wpływ COVID-19 na sektor rolno-spożywczy w Europie Środkowo-Wschodniej) przygotowanego przez EIT Food we współpracy z firmą doradczą Deloitte.