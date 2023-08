Polska Fundacja Narodowa jest oficjalnym partnerem odbywających się od czwartku do niedzieli w Chochołowie (woj. małopolskie) targów cieśli "Ciesielskie Śpasy" - powiedział w czwartek PAP Temistokles Brodowski z PFN. To czwarta edycja międzynarodowej imprezy.

"Goście spotkania, które odbywa się pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, będą mieli okazję zapoznać się z bliska z narzędziami i technologiami służącymi obróbce drewna i jego pozyskaniu" - wyjaśnił Brodowski. Podczas "Śpasów" będzie też można zobaczyć od podstaw jak w praktyce buduje się tradycyjny góralski dom z drewna - podał.

Czterodniowej imprezie towarzyszyć będą m.in. mistrzostwa cieśli i msorzy, prelekcje i konkursy tematyczne oraz pokazy rzemiosł związanych z podhalańskim budownictwem zrębowym - pracy cieśli, msorzy, kowali, snycerzy oraz rzeźbiarzy i twórców ludowych.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że fundacja włączyła się we współorganizację "Ciesielskich Śpasów", ponieważ impreza ma na celu promocję, upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Podhala - jakim jest ginące tradycyjne rzemiosło - ciesielstwo.

"Odbywające się w Chochołowie wydarzenie ma na celu podtrzymywanie oraz promocję wiedzy na temat tradycyjnego ciesielstwa. Ten fach stanowi nierozerwalny element kulturowego dziedzictwa Podhala. Impreza jest też okazją do integracji środowisk branżowych" - ocenił Zarzecki.

Wiceprezes PFN Michał Góras podkreślił, że podczas "Ciesielskich Śpasów" ofertę przedstawi kilkadziesiąt polskich firm i przedsiębiorstw produkujących m.in. maszyny i technologie usprawniające obróbkę drewna.

"Obok nich zaprezentuje się też kilkuset zagranicznych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że wspierając to międzynarodowe spotkanie przyczynimy się nie tylko do popularyzowania tradycyjnego polskiego dziedzictwa narodowego, ale przede wszystkim do tego, że polscy przedsiębiorcy będą mogli zaprezentować swoją wartość, umiejętności i rzemiosło zagranicznym gościom" - powiedział PAP Góras.

Brodowski podał, że organizatorem IV Międzynarodowych Targów Cieśli "Ciesielskie Śpasy" m.in. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu i powiat nowotarski, a impreza otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji. Organizację wsparła też finansowo Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, a PFN został oficjalnym partnerem wydarzenia - podkreślił.