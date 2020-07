Polska gospodarka może wrócić do kondycji sprzed koronawirusa w I lub II kw. 2021 r.

Polska może powrócić do poziomu aktywności gospodarczej sprzed pandemii koronawirusa w pierwszym lub drugim kwartale 2021 r. - informuje we wtorek agencja Reutera, powołując się na prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Pawła Borysa. Depeszę przedrukował "New York Times".