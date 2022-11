Mecz o wszystko dla polskiej reprezentacji na mundialu 2022. Liderujący grupie C zagrają o awans z groźna Argentyną. Jaki wynik da Polakom awans, gdzie oglądać mecz i jakie są typy bukmacherów na mecz Polska - Argentyna?

Kto wygra mecz Polska - Argentyna na mistrzostwach świata? | fot. Mikolaj Barbanell / Shutterstock

Przed nami ostatnie mecze grupowe w grupie C mundialu 2022 w Katarze. Polska mierzy się z Argentyna, a równolegle rozgrywa się spotkanie Arabia Saudyjska - Meksyk. Wszystkie cztery drużyny pozostają w grze z szansami na awans i wiele będzie zależało od wyniku drugiego spotkania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Piosenki na mundial 2022. Oto hymn mistrzostw świata w Katarze

Reprezentacja Polski pomimo remisu z Meksykiem, wygranej z Arabią Saudyjską i liderowania w grupie z 4 punktami (po 3 mają Argentyna i Arabia Saudyjska, a Meksyk 1), nie może być pewna awansu w przypadku porażki. Remis i wygrana z Argentyną premiują Polaków do gry w 1/8 finałów mistrzostw świata. Czy i tym razem Lewandowski poprowadzi kadrę do sukcesu?

CZYTAJ TAKŻE: Terminarz meczów Katar 2022. Gdzie oglądać mecze Polaków?

O której mecz mecz Polska - Argentyna na mundialu 2022?

Polska reprezentacja rozegra w Katarze w fazie grupowej 3 mecze w grupie C. Pierwszy mecz z Meksykiem zagrała na otwarcie we wtorek 22 listopada, z Arabią Saudyjską grała z kolei w sobotę 26 listopada. Ostatni mecz grupowy z Argentyną Polacy zagrają we środę 30 listopada.

Spotkanie Polska - Argentyna transmitowane będzie od godz. 20.

Polska - Argentyna - gdzie oglądać w TV i online?

Telewizja Polska pokaże wszystkie 64 mecze mistrzostw świata 2022 w Katarze. Mecze reprezentacji Polski, w tym mecz Polska - Argentyna, na mundialu 2022 będzie można oglądać w TVP 1 i TVP Sport.

Dla tych, którzy wolą oglądać mundial 2022 w internecie - TVP przygotowało transmisje na swojej platformie. Mecz Polska - Argentyna będzie można oglądać także na tvpsport.pl. Wszystkie mecze mundialu będą transmitowane online na żywo.

Mecz Polska - Argentyna będzie można oglądać także w działających podczas mundialu strefach kibica, a także w restauracjach. Wiele z nich wykupiło licencje na pokazywanie spotkań mistrzostw w Katarze, w związku z czym "Biało-Czerwonym" podczas meczu Polska - Argentyna będzie można także kibicować w lokalach.

Mundial 2022 w Katarze - w jakich dniach się odbywa?

Faza grupowa mundialu w Katarze rozpoczyna się już 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Po niej najlepsze drużyny rywalizować będą w systemie pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy 18 grudnia.

Kto wygra mecz Polska - Argentyna? Typy bukmacherów

Bukmacherzy STS nie dają większych szans "Biało-Czerwonym" w meczu Polska - Argentyna. Kurs na Argentynę to 1.45, podczas gdy na reprezentację Polski - 7.25. Stawiając na remis w meczu Polska - Argentyna można uzyskać przebicie 4.50.

Podobne są typy bukmacherów Fortuna. Kurs na Argentynę to 1.46, na Polskę - 7.60, a na remis - 4.50. Według nich zapowiada się więc łatwa przeprawa dla Argentyńczyków, którzy w meczu powinni wygrać.

LVBet też daje większe szanse Argentynie (1.45) niż Polsce (8.75). Stawiając na remis w meczu Polska - Argentyna musimy liczyć się z kursem 4.55.

Co się musi stać, żeby Polska awansowała na mundialu 2022? Scenariusze

Po drugiej kolejce spotkań Polska przewodzi w tabeli grupy C mając 4 punkty, po 3 mają Argentyna i Arabia Saudyjska, a Meksyk 1. W ostatniej kolejce, w środę 30 listopada o godz. 20:00 "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Argentyną, a Meksyk podejmie Arabię Saudyjską.

Scenariusz 1. Polska remisuje lub wygrywa z Argentyną

Awans Polakom da po trzecim meczu co najmniej remis z Argentyną.

Scenariusz 2. Polska przegrywa, a Arabia Saudyjska wygrywa

Jeśli Polska przegra, automatycznie odpadnie z turnieju jeśli Arabia Saudyjska wygra z Meksykiem (awansują wtedy Argentyna i Arabia Saudyjska).

Scenariusz 3. Polska przegrywa, a Meksyk wygrywa

W przypadku zwycięstwa Meksyku nad Arabią zadecyduje przy porażce Polaków z Argentyną bilans bramek.

Scenariusz 4. Polska przegrywa, a Meksyk i Arabia Saudyjska remisują

Kolejny scenariusz to przegrana Polski przy jednoczesnym remisie Meksyku i Arabia Saudyjskiej. Wtedy, przy przegranej Polski liczyć się będzie bilans bramek.

Podobnie przy porażce Polski z Argentyną i wygranej Meksyku a Arabią Saudyjską. Wtedy to Polska i Meksyk będą mieć po 4 punkty i tu również zadecyduje bilans bramek.

Czy Polska wyjdzie z grupy? Tabela analizująca wyniki

W sieci powstała również anglojęzyczna strona, która w sposób tabelaryczny analizuje szanse wszystkich drużyn mundialu 2022 w ostatniej kolejce grupowych spotkań. Znaleźć ją można pod adresem https://aqua-ariadne-68.tiiny.site/.