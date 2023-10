Biznes i technologie

Polska Izba Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych we wrześniu wyższa o 10,5 proc. rdr

Autor: PAP

Data: 23-10-2023, 14:06

Wartość sprzedaży w sklepach o powierzchni do 300 m kw. we wrześniu br. była o 10,5 proc. wyższa niż przed rokiem – poinformowała w poniedziałek Polska Izba Handlu. Średnia wartość paragonu wyniosła 21,29 zł, co oznacza wzrost o niemal 8 proc. – dodano.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP