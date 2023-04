Do 2 maja Polska musi się wycofać z zakazu importu z Ukrainy kilkudziesięciu produktów rolno-spożywczych, by je zastąpić rozwiązaniem unijnym, czyli embargiem na pszenicę, kukurydzę, rzepak i nasiona słonecznika - dowiedziała się dziennikarka RMF24 w Brukseli.

Do 2 maja Polska musi się wycofać z zakazu importu z Ukrainy kilkudziesięciu produktów rolno-spożywczych; fot. shutterstock.com

Unijne rozporządzenie o zakazie importu z Ukrainy

Jak podaje RMF24, takie są ustalenia między pięcioma krajami a Komisją Europejską.

KE już pracuje nad przygotowaniem unijnego rozporządzenia z zakazem importu do pięciu krajów pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika i chce, by to rozporządzenie weszło w życie 2 maja.

Także PAP potwierdził w swoim źródle, że Komisja chce wprowadzić środki zapobiegawcze ws. produktów rolnych z Ukrainy od 2 maja.

Polska, Bułgaria, Węgry i Słowacja potwierdziły, że jak najszybciej wycofają środki krajowe. Chodzi o to, żeby uniknąć równoległego stosowania zakazów.

Minister rolnictwa Robert Telus powiedział PAP, że termin jest jeszcze przedmiotem ustaleń. Podkreślił, że najpierw musi być wydane rozporządzenie UE, a gdy ono będzie, to nasze rozporządzenia ministra rozwoju i technologii ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych zostanie dostosowane do unijnego.

Unijny kompromis ws. produktów z Ukrainy

28 kwietnia KE osiągnęła zasadnicze porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych - napisał na Twitterze wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za kwestie handlu Valdis Dombrovskis.

Na czym polega unijny kompromis ws. produktów rolno-spożywczych z Ukrainy?

Jak wyliczył, kluczowe elementy umowy, uzgodnione również z Ukrainą, to:

* cofnięcie jednostronnych środków przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Węgry;

* wyjątkowe środki ochronne dla 4 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziaren słonecznika;

* pakiet wsparcia w wysokości 100 mln euro dla poszkodowanych rolników w 5 państwach członkowskich;

* zapewnienie badań niektórych innych produktów, w tym oleju słonecznikowego;

* prace nad zapewnieniem eksportu do innych krajów za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych.

I tak, zgodnie z porozumieniem, unijne zakazy zastąpią te wprowadzone przez państwa członkowskie.

Co z importem oleju słonecznikowego, mleka, jaj, mięsa, owoców z Ukrainy?

Ustalono, że to w przypadku innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy (jaja, drób, czy produkty mleczne) będzie to najpierw szybkie dochodzenie Komisji. Jeśli dochodzenie potwierdzi, że sytuacja na rynkach jest zdestabilizowana przywrócone zostaną kontyngenty i cła.

Mrożone owoce z Ukrainy - nadchodzący problem

27 kwietnia w programie "Gość Wydarzeń" w telewizji Polsat minister Robert Telus wspomniał o nadciągającym problemie z mrożonymi owocami, które obecnie wypełniają polskie chłodnie. - Bardzo mocno naciskamy na UE, żeby na listę (z zakazem importu produktów żywnościowych z Ukrainy - red.) wpisać owoce miękkie - powiedział minister w programie.