Zboża

Polska musi zablokować zniesienie zakazu importu zbóż z Ukrainy

Autor: PAP

Data: 17-07-2023, 09:54

To jest niepokojąca informacja i będziemy robić wszystko, żeby to się zmieniło - wskazał minister rolnictwa Robert Telus w poniedziałek w Polskim Radiu, pytany o możliwość zniesienia zakazu importu zbóż z Ukrainy do państw przygranicznych po 15 września br.

Telus o możliwym zniesieniu przez UE zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 IX: niepokojąca informacja /fot. PAP