Biznes i technologie

Polska skarży do KE Niemcy za przywiezione nielegalnie z tego kraju odpady (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 26-07-2023, 11:31

Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione z tego kraju odpady; to pierwszy krok postępowania przed skargą do TSUE - poinformowała w środę minister klimatu Anna Moskwa. Chodzi o 35 tys. ton odpadów na siedmiu składowiskach.