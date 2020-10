Polska w czołówce krajów UE z najniższym wskaźnikiem bezrobocia

MRPiPS: szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc.

Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu wyniosła - tak jak w miesiącu poprzednim - 3,1 proc. W tym samym czasie liczba bezrobotnych spadła natomiast z 529 tys. do 525 tys. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła we wrześniu br. 7,5 proc. Tak samo było w miesiącu poprzednim.

"Po raz kolejny Polska znalazła się w ścisłej czołówce krajów z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Lepiej od nas, tak jak w miesiącach poprzednich, wypadły tylko Czechy. Doniesienia te pozwalają nam na umiarkowany optymizm, bo pokazują, że sytuacja na rynku pracy w naszym kraju jest stabilna. Eurostat to potwierdza" - oceniła dla PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że najnowsze informacje na temat bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej najlepiej dowodzą, że podejmowane przez rząd działania służące wspieraniu polskiej gospodarki, przedsiębiorców i ochronie miejsc pracy są skuteczne.

"Uratowane miejsca pracy to poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin, a na tym nam dzisiaj szczególnie zależy" - dodała Maląg.