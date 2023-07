Polska wystąpi do unijnego komisarza ds. handlu o objęcie mrożonych malin i truskawek tzw. środkami zapobiegawczymi, czyli zakazem importu z Ukrainy - poinformował w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Pismo w tej sprawie ma zostać niebawem przekazane do Komisji Europejskiej.

Polska wystąpi do UE o objęcie zakazem importu z Ukrainy mrożonych malin i truskawek /fot. Shutterstock

Polska musi chronić swoich producentów malin

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piątek minister Robert Telus uczestniczył w wideospotkaniu ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier w sprawie środków zapobiegawczych dotyczących importu owoców miękkich z Ukrainy.

W 2022 r. i w pierwszych miesiącach 2023 r. import ukraińskich truskawek i malin mrożonych do Polski wzrósł bardzo znacznie. To oznacza ogromne trudności dla polskich producentów i bardzo poważne zakłócenia rynkowe - zwrócił uwagę szef MRiRW, cytowany w komunikacie resortu.

Telus dodał, że ten problem nie występuje w pozostałych krajach przyfrontowych. "Dlatego Polska zdecydowała się wystąpić do komisarza UE do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa o objęcie mrożonych malin i truskawek tzw. środkami zapobiegawczymi, to jest zakazem importu z Ukrainy"- poinformował Telus. Według resortu pismo w tej sprawie, podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii, ma zostać niebawem przekazane do Komisji Europejskiej.

Import z Ukrainy zagraża pięciu krajom regionu

Telus podkreślił, że "intensywny dialog pięciu krajów przyfrontowych, najbardziej dotkniętych zakłóceniami na rynkach wynikającymi ze wzmożonego importu produktów rolnych z Ukrainy, jest dla Polski absolutnym priorytetem".

Musimy mówić jednym głosem w obronie interesów naszych rolników i manifestować tę jedność. To daje nam siłę, wtedy nasz głos jest słyszalny - zaznaczył minister.

MRiRW zapowiedziało, że 19 lipca br. minister Telus organizuje w Warszawie spotkanie szefów resortów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Mołdawii. "Jego tematem będzie sytuacja na rynkach rolnych, wynikająca z agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwe działania na rzecz zapewnienia uczciwych warunków konkurencji dla rolników z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących" - poinformowano. Dodano, że na rozmowy w Warszawie został również zaproszony minister polityki rolnej i żywności Ukrainy.

