Złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywość do 0 proc. Jeśli Komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Autor: PAP

Data: 02-12-2021, 18:08

Polska złożyła wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywność

"Od wielu lat prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską o zerowym VAT na książki i czasopisma, na przewozy kolejowe. Odpowiedź zawsze jest negatywna. Były rozmowy o zerowym VAT na żywność, odpowiedź była negatywna" - powiedział w czwartek w Sejmie Patkowski, odpowiadając na pytanie, czemu rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zerowego VAT na produkty żywnościowe.

Patkowski przypomniał, że Czechy zdecydowały się na obniżkę VAT do zera i muszą się teraz tłumaczyć przed Komisją Europejską.

"Złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywność do 0 proc. i jeśli Komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność" - dodał wiceminister finansów.

Zaapelował do opozycji, aby wpłynęła na Komisję Europejską w sprawie zerowego VAT.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Celem projektu jest obniżka stawek akcyzy na paliwa oraz energię elektryczną (a w przypadku energii elektrycznej dla gospodarstw domowych - całkowite zwolnienie z tego podatku) na okres pięciu miesięcy oraz redukcja opłaty emisyjnej od paliw i zwolnienie ich z podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt jest częścią rządowego programu antyinflacyjnego.

Sejm zdecydował o przesłaniu projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.